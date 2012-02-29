باهنر نقشی جدی در خنثی کردن فتنه داشت

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله بادامچیان قائم مقام حزب موتلفه اسلامی سه شنبه شب در نشست جوانان و مجلس نهم به سئوال های شرکت کنندگان در این نشست پاسخ داد.
وی در پاسخ به این سئوال که چرا جبهه متحد اصولگرایان محمد رضا باهنر را در فهرست انتخاباتی این جبهه قرار داد افزود: باهنر از چهره های موثر و قوی مجلس است اما با این اوصاف از بین تشکل ها فقط این جبهه پایداری است که مخالف سرسخت باهنر است.
بادامچیان ادامه داد : از سوی دیگر مدام مواردی مطرح می شود مبنی بر اینکه باهنر ساکت فتنه بوده است و هیچ نقشی را در فتنه انجام نداده است در حالیکه وی نقشی جدی در خنثی کردن جریان فتنه داشت، ضمن آنکه روابطی گرم نیز با مقام معظم رهبری دارد.
وی گفت: چرا باید چهره های انقلاب را این گونه زیر سئوال ببریم اگر باهنر ساکت فتنه بود هیچ گاه جامعتین نام او را در فهرست جبهه متحد اصولگرایان قرار نمی داد.
رئیس فراکسیون حزب موتلفه اسلامی همچنین در پاسخ به این سئوال که چرا باید به فهرست جبهه متحد اصولگرایان رای دهیم، در حالیکه جبهه پایداری به محوریت آیت الله مصباح یزدی فهرست انتخاباتی خود را منتشر کرده است، اظهار داشت: مصباح یزدی از چهره های بی نظیر انقلاب است البته ما هم به آیت الله مصباح یزدی و هم به همه فقها احترام می گذاریم، اما تاکنون آیت الله مصباح بیانیه ای مبنی بر حمایت از فهرست جبهه پایداری اعلام نکرده اند این در حالی است که حضرات مهدوی کنی و یزدی در بیانیه ای مشترک رسما حمایت خود را از فهرست جبهه متحد اعلام کرده اند.
قائم مقام و رئیس فراکسیون موتلفه اسلامی با بیان اینکه محمد رضا باهنر هیچ گاه طرفدار فتنه نبوده است، گفت: وی نقشی جدی در خنثی کردن فتنه 88 داشت.
به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله بادامچیان قائم مقام حزب موتلفه اسلامی سه شنبه شب در نشست جوانان و مجلس نهم به سئوال های شرکت کنندگان در این نشست پاسخ داد.
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