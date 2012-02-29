باهنر نقشی جدی در خنثی کردن فتنه داشت

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله بادامچیان قائم مقام حزب موتلفه اسلامی سه شنبه شب در نشست جوانان و مجلس نهم به سئوال های شرکت کنندگان در این نشست پاسخ داد.



وی در پاسخ به این سئوال که چرا جبهه متحد اصولگرایان محمد رضا باهنر را در فهرست انتخاباتی این جبهه قرار داد افزود: باهنر از چهره های موثر و قوی مجلس است اما با این اوصاف از بین تشکل ها فقط این جبهه پایداری است که مخالف سرسخت باهنر است.



بادامچیان ادامه داد : از سوی دیگر مدام مواردی مطرح می شود مبنی بر اینکه باهنر ساکت فتنه بوده است و هیچ نقشی را در فتنه انجام نداده است در حالیکه وی نقشی جدی در خنثی کردن جریان فتنه داشت، ضمن آنکه روابطی گرم نیز با مقام معظم رهبری دارد.



وی گفت: چرا باید چهره های انقلاب را این گونه زیر سئوال ببریم اگر باهنر ساکت فتنه بود هیچ گاه جامعتین نام او را در فهرست جبهه متحد اصولگرایان قرار نمی داد.



رئیس فراکسیون حزب موتلفه اسلامی همچنین در پاسخ به این سئوال که چرا باید به فهرست جبهه متحد اصولگرایان رای دهیم، در حالیکه جبهه پایداری به محوریت آیت الله مصباح یزدی فهرست انتخاباتی خود را منتشر کرده است، اظهار داشت: مصباح یزدی از چهره های بی نظیر انقلاب است البته ما هم به آیت الله مصباح یزدی و هم به همه فقها احترام می گذاریم، اما تاکنون آیت الله مصباح بیانیه ای مبنی بر حمایت از فهرست جبهه پایداری اعلام نکرده اند این در حالی است که حضرات مهدوی کنی و یزدی در بیانیه ای مشترک رسما حمایت خود را از فهرست جبهه متحد اعلام کرده اند.

بادامچیان گفت: ما نمی توانیم به نقل قول هایی که از طرف آیت الله مصباح بیان می شود اعتماد کنیم.



قائم مقام دبیر کل حزب موتلفه اسلامی با بیان اینکه جبهه متحد همواره از جبهه پایداری دعوت می کرد تا در ساز و کار وحدت اصولگرایان حضور یابد، گفت: آنها خود حاضر نشدند در جمع اصولگرایان حضور یابند و مدام به این نکته تاکید می کردند که باید در این ساز و کار افرادی همچون لاریجانی، باهنر و قالیباف کنار روند در حالی که آیت الله مهدوی کنی این موضوع را قبول نداشتند.



بادامچیان همچنین در پاسخ به این سئوال که چرا قالیباف حمایت های کلانی از جبهه متحد اصولگرایان می کند به طوری که گفته می شود وی 12 میلیارد به جبهه متحد اصولگرایان کمک کرده است، گفت: اصلا چنین موضوعی صحت ندارد اگر سند دارید این سندها را رو کنید. نمی توان به سادگی مبالغ زیادی را از شهرداری خارج کرد و آن را صرف فعالیت های تشکیلاتی کرد این موارد تهمت و دروغ است.



بادامچیان تاکید کرد: هیچ گاه آیت الله مهدوی کنی و یزدی اجازه نمی دهند که در جبهه متحد اصولگرایان چنین مواردی مطرح شود و پرداختن به این موارد کذب محض است.



رئیس فراکسیون حزب موتلفه اسلامی با بیان اینکه اصولگرایان هیچ گاه به دنبال قدرت و رسیدن به منصب نبوده و نیستند، خاطر نشان کرد: در مجلس هشتم رقابتی بین آقایان حداد عادل و لاریجانی برای ریاست مجلس صورت گرفت که نمایندگان اصولگرا به ریاست علی لاریجانی در مجلس هشتم رای دادند و در همان جلسه حداد عادل رسما اعلام کرد هیچ گاه نامزد ریاست مجلس نمی شود و این موضوع نشان داد که این عزیزان هیچ گاه برای رسیدن به منصب ریاست دعوا نمی کنند.



عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس با بیان اینکه مجلس جای داد و بیداد نیست، گفت: ما در مجلس وکیل الدوله نمی خواهیم اما وکیل ضد دولت هم نمی خواهیم، مجلس باید استقلال خود را حفظ کند در عین حال نقدها و حمایت های خود را از برنامه های دولت اعلام کند.

