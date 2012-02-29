برزیل در دیدار دوستانه مقابل بوسنی به برتری رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار که سه شنبه شب در سنت گالن سوییس برگزار شد، تیم ملی فوتبال برزیل با نتیجه 2 بر یک از سد بوسنی و هرزگوین گذشت.

"مارسلو" در دقیقه 4 برزیل را پیش انداخت و "وداد ایبسویچ" در دقیقه 13گل تساوی را وارد دروازه زردپوشان کرد. "پاپاچ" در وقت های تلف شده به اشتباه دروازه خودی را باز کرد تا شاگردان "مانو منه‌زس" برنده از زمین خارج شوند.

رقابت های دوستانه امشب طبق برنامه زیر پیگیری می شود:

* نیوزلند - جاماییکا

* فیلیپین - مالزی

* آذربایجان - فلسطین

* برمودا - آنتیگوآ و باربودا

* گینه - گواتمالا

* هنگ کنگ - تایوان

* قبرس - صربستان

* گرجستان - آلبانی

* لتونی - قزاقستان

* مولداوی - بلاروس

* ارمنستان - کانادا

* مجارستان - بلغارستان

* مونته نگرو - ایسلند

* لوکزامبورگ - مقدونیه

* تونس - پرو

* مالت - لیختن اشتاین

* رومانی - اروگوئه

* آفریقای جنوبی - سنگال

* ترکیه - اسلواکی

* دانمارک - روسیه

* مراکش - بورکینافاسو

* اتریش - فنلاند

* کرواسی - سوئد

* یونان - بلژیک

* سوییس - آرژانتین

* آلمان - فرانسه

* ایتالیا - آمریکا

* ایرلند شمالی - نروژ

* لهستان - پرتغال

* ایرلند شمالی - جمهوری چک

* اسلوونی - اسکاتلند

* ولز - کاستاریکا

* انگلستان - هلند

* اسپانیا - ونزوئلا

* پاراگوئه - پاناما