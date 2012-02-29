  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۲۱

برزیل در دیدار دوستانه مقابل بوسنی به برتری رسید

برزیل در دیدار دوستانه مقابل بوسنی به برتری رسید

تیم ملی فوتبال برزیل در دیداری دوستانه مقابل تیم ملی بوسنی و هرزگوین به برتری رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار که سه شنبه شب در سنت گالن سوییس برگزار شد، تیم ملی فوتبال برزیل با نتیجه 2 بر یک از سد بوسنی و هرزگوین گذشت.

"مارسلو" در دقیقه 4 برزیل را پیش انداخت و "وداد ایبسویچ" در دقیقه 13گل تساوی را وارد دروازه زردپوشان کرد. "پاپاچ" در وقت های تلف شده به اشتباه دروازه خودی را باز کرد تا شاگردان "مانو منه‌زس" برنده از زمین خارج شوند.

رقابت های دوستانه امشب طبق برنامه زیر پیگیری می شود:

* نیوزلند - جاماییکا
* فیلیپین - مالزی
* آذربایجان - فلسطین
* برمودا - آنتیگوآ و باربودا
* گینه - گواتمالا
* هنگ کنگ - تایوان
* قبرس - صربستان
* گرجستان - آلبانی
* لتونی - قزاقستان
* مولداوی - بلاروس
* ارمنستان - کانادا
* مجارستان - بلغارستان
* مونته نگرو - ایسلند
* لوکزامبورگ - مقدونیه
* تونس - پرو
* مالت - لیختن اشتاین
* رومانی - اروگوئه
* آفریقای جنوبی - سنگال
* ترکیه - اسلواکی
* دانمارک - روسیه
* مراکش - بورکینافاسو
* اتریش - فنلاند
* کرواسی - سوئد
* یونان - بلژیک
* سوییس - آرژانتین
* آلمان - فرانسه
* ایتالیا - آمریکا
* ایرلند شمالی - نروژ
* لهستان - پرتغال
* ایرلند شمالی - جمهوری چک
* اسلوونی - اسکاتلند
* ولز - کاستاریکا
* انگلستان - هلند
* اسپانیا - ونزوئلا
* پاراگوئه - پاناما

کد مطلب 1546753

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها