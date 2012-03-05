بخارا ویژه فریدون توللی منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، «نه گفتن‌ها و نه رفتن‌ها» یادگاری است از ایرج افشار که به مناسبت اولین سالگرد درگذشت او در شماره جدید این نشریه به چاپ رسیده است.

در این شماره «بخارا» اعلام شده که چند برگی از خاطرات ایرج افشار با عنوان «از این دفتر بی‌معنی» به‌ زودی به صورت کتاب منتشر خواهد شد و توضیح آن در مقدمه مقاله مربوط به این مطلب آمده است.

یاد مولانا بخشی است که به مقاله محمدعلی موحد اختصاص دارد، با عنوان «ای که درون جان من تلقین شعرم می‌کنی». موحد در این مقاله از جمله به شرح این نکات می‌پردازد که «ورود مولانا در عرصۀ شاعری، پس از انقلاب روحی و تغییر احوالی بود که بر اثر مصاحبت با شمس در وی پدیدار گشت... شعر مولانا از ساحت عرفان وی جدا نیست.»

روژه مارتن دوگار و حماسه دست نیافتنی عنوان اولین مقاله بخش نقد ادبی «بخارا» با ترجمه عزت‌الله فولادوند است.

شوک فرهنگی بخشی است از ترجمه فارسی کتاب در حال چاپ «سنت و تجدد» به قلم آدونیس، شاعر و محقق عرب که در تازه‌ترین شماره بخارا به آن پرداخته شده است. پوشکین، نقد و نثر و تراژدی‌های کوچک هم سومین مقاله بخش نقد ادبی «بخارا» به قلم علی بهبهانی است.

در بخش زبا‌شناسی شالوده‌های عصب‌شناختی زبان از محمدرضا باطنی و همچنین مقاله کاربرد فعل پارتیِ h z و ساخت‌های وابسته در سُغدی و بلخی نوشته پروفسور دِزمُند دورکین مَیستر ارنست ترجمه محمد شکری فومِشی به چاپ رسیده است.

فکر رنگین صائب اولین مقاله بخش نقد شعر فارسی به قلم محمدابراهیم باستانی پاریزی است. در ادامه همین بخش سرچشمه‌ها و پشتوانه‌های شاهنامه فردوسی و شاهنامۀ نقالان را جلیل دوستخواه بر اساس نگرشی سنجشی مابین نسخ مختلف شاهنامه فردوسی با تأکید بر اهمیت متن‌های نقّالی تنظیم کرده است.

«حجم زندگی در مرگ» تأملی در کتاب «هشت کتاب» سهراب سپهری به قلم سروش دباغ است. بخش تاریخ «بخارا» با مقاله‌ای منوچهر پارسادوست با عنوان «تاریخ ایران باید دوباره‌نویسی شود» آغاز می‌شود و در ادامه همین بخش ژاله آموزگار در مطلبی به بررسی وضعیت کتابخانه آشور بانیپال پرداخته است.

پس از این مطالب ویژه‌نامه «بخارا» به فریدون توللی شاعر معاصر پرداخته و ضمن آنکه عکس روی جلد شماره 85 خود را هم به او اختصاص داده است.

این قسمت شامل 9 مقاله و 5 شعر از توللی است و مطالبی هم از محمدرضا شفیعی کدکنی، علی‌اکبر سعیدی سیرجانی، علی میرانصاری، مهدی فیروزیان، حسن امداد، ایرج افشار، نادر نادرپور و محمد خلیلی بیضایی درباره این شاعر معاصر آمده است.

از قلم فریدون توللی مقدمه مجموعه شگرف شعر زمان‌ناپذیر و شعرهای دیو درون، ملعون، یار دیرینه، اندرز سوختگان به چاپ رسیده است.

بخش شعر این مجله هم اشعاری از سیمین بهبهانی، تقی پورنامداریان، شهزاده سمرقندی، سیروس شمیسا، غزل مصدق، شارل بودلر، راینر ماریا ریکله، فدریکو گارسیا لورکا و فریدون مشیری را در خود جای داده است.

در شماره 85 مجله بخارا مطالب دیگری از چهره‌هایی چون بهاءالدین خرمشاهی، خانم بلا شالواشویلی شاعر و مترجم زبان گرجی، عبدالحسین آذرنگ، امیر عبدالرحمن خان، محمد آصف‌فکرت، علی دهباشی، محمود عنایت، ابراهیم تیموری، ناصر تکمیل همایون، فرزانه قوجلو، محمدحسن حامدی، ناصرالدین پروین، کیانوش رستمی، محمود طلوعی، علی ططری، جواد مجابی، ناصر حسینی مهر، احمد میرعلائی، پرویز خائفی، منوچهر لمعه، بیژن اسدی‌پور، علی‌محمد افغانی، احمد شاملو، محمدحسن ابریشمی، محمدافشین‌وفایی هم آمده است.