صیانت از منابع طبیعی وظیفه ای همگانی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله هادی باریک بین سه شنبه شب به مناسبت فرا رسیدن هفته منابع طبیعی در دیدار با جمعی از کارکنان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین اظهارداشت: منابع طبیعی بخشی از انفال و در ردیف سرمایه های ملی و خدادادی محسوب می شود که با توجه به این ویژگی، حفاظت و حمایت از این عرصه ها از ضروریات است.



وی یادآورشد: با جلوگیری از تخریب این عرصه ها به منظور افزایش پوشش گیاهی، آب و خاک در حفظ و نگهداری از این سرمایه عظیم و با ارزش کوشا باشیم و در این راستا تلاش مضاعفی کنیم.



آیت الله باریک بین در ادامه با اشاره به احادیث نبوی در رابطه با حفظ این منابع خدادادی افزود: مردم مسلمان باید در راستای آموزه های دینی و احادیث نبوی به عنوان یک وظیفه شرعی، در جهت حفظ و احیاء جنگل ها و عرصه های طبیعی تلاش کنند.



وی تصریح کرد: کسانی که در راه پاسداری از انفال عمومی مجاهدت می کنند عمل آنها عبادت محسوب شده و در آخرت از اجر اخروی برخوردارخواهند شد.



نماینده مردم استان قزوین در مجلس خبرگان رهبری خطاب به مسئولان این اداره کل گفت: اگر اختلافی بین مردم و این اداره کل صورت می گیرد باید به شایستگی با آنها رفتار شود و مردم را در جریان قوانین قرار دهید تا آنان قانع شوند.

