نگرانی واشنگتن از عواقب کمک تسلیحاتی اعراب به مخالفان سوری

به گزارش خبرگزاری مهر، این مقام ارشد آمریکایی که نخواست نامش فاش شود در گفتگو با روزنامه الجمهوریه لبنان اظهار داشت: ابراز آمادگی کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس برای مسلح کردن مخالفان سوری به افزایش تنش شورای همکاری خلیج فارس با ایران منجر می شود.

وی در ادامه ادعا کرد: احتمال دارد که ایران نیز دست به مقابله به مثل زده و علاوه بر استفاده از نفوذ خود بر مخالفان شیعه در کشورهای حاشیه خلیج فارس، آنها را مسلح کند.

وی تصریح کرد: بحران سوریه که به بن بست رسیده ممکن است باعث افزایش تنشها با ایران در منطقه شود.

خاطر نشان می شود پیش از این مقامات ارشد قطری به طور علنی خواستار مسلح کردن مخالفان سوری شده بودند.