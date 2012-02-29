کاروان نیکوکاری هلال احمر دوباره در ابرکوه به راه افتاد

به گزارش خبرنگار مهر، این کاروان با محوریت اجتماعی و روحیه ای جهادی با همت هلال احمر و همکاری ادارات مختلف شهرستان ظرف دو روز خدمات متنوعی را به مردم این روستاها ارائه می کند.

ویزیت رایگان بیماران، توصیه های عمومی پزشکی، حضور در منزل معلولان و دیدار با خانواده های آنها، دیدار با خانواده‌ های نیازمند و ...از برنامه های این کاروان است.

شرکت کنندگان در این برنامه همچنین از یک کارگاه کار خانگی نیز که به کار دوخت کفش می پردازد، نیز بازدید کردند.

اعضای بسیج مهندسان ابرکوه نیز از مسیر ورودی روستای احمد آباد همچنین فضای سبز این روستا سرکشی کردند تا پیشنهادات خود برای بهبود وضع این محل ها اعلام کنند و سهمی در بهبود وضع این دو محل داشته باشند.

حضور مسئولان شهرستان در تکیه و مسجد روستای احمد آباد در صبح و شب نیز با استقبال مردم روبرو شد تا آنان بتوانند پاسخ سئوالات خود از آنان را رو در رو دریافت کنند.

این کاروان دومین کاروان نیکوکاری است که در سطح روستاهای محروم ابرکوه به ارائه خدمات می پردازد.