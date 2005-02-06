شركتهاي دولتي سال آينده بيش از 248ميليارد تومان كمك زيان دريافت خواهند كرد

مدير كل امور هماهنگي شركتهاي دولتي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت: با توجه به تغييرات 15 درصدي سطح عمومي قيمتها در سال آينده و پيش بيني رشد بيش از 14 درصدي توليد شركتها و سرمايه گذاريهاي انجام شده در سالهاي گذشته از اين رو رشد 24.7 درصدي بودجه سال 1384 شركتهاي دولتي نيز منطقي است. رشد بودجه شركتهاي دولتي در سال جاري نسبت به سال 82 حدود 28 درصد بود.

حسن خوشپور با اشاره به اجراي طرح تثبيت قيمتها رشد 29درصدي درآمد اين شركتها نيز تنها ناشي از رشد توليدات خواهد بود كه نشان از رشد فعاليت هاي جاري شركتها دارد.

وي خالص تسهيلات دريافتي شركتهاي دولتي از بانكها در سال 1384 را 629 ميليارد ريال عنوان كرد كه نسبت به بودجه سال جاري 63 درصد كاهش يافته است.

وي سرمايه گذاري شركتهاي دولتي در سال آينده را 265هزار ميليارد ريال عنوان كرد كه نسبت به رقم مشابه سال جاري 13.8درصد رشد دارد . از اين ميزان سرمايه گذاري 234هزار ميليارد ريال از منابع داخلي تامين مي شود كه نسبت به بودجه سال 1383 حدود 10 درصد افزايش يافته و بيش از 30 هزار ميليارد ريال نيز توسط دولت تامين خواهد شد.

به گفته وي از 507 شركت دولتي و موسسه انتفاعي، 71 شركت زيانده هستند كه عمده ترين شركتهاي زيانده نيز مربوط به شركتهاي آب و فاضلاب روستايي است.

وي به اختصاص 8.4 درصد بودجه شركتهاي دولتي به شركتهاي زيانده اشاره كرد و گفت: اين ميزان نسبت به بودجه سال جاري 17.6درصد كاهش يافته كه اين كاهش ناشي از سودآور شدن يا رسيدن به نقطه سربه سر بوده است.

خوشپور تكاليف دولتي را دليل اصلي زياندهي اين شركتها ذكر كرد و افزود: سال 84 حدود دو هزار و 480 ميليارد ريال كمك زيان به شركتهاي دولتي پرداخت خواهد شد كه نسبت به بودجه سال جاري 1.1 درصد كاهش يافته است. بيشترين حجم كمك زيان به سازمان صدا و سيما اختصاص مي يابد و حدود 330 ميليارد ريال به بخش بازرگاني و اغلب شركتهاي توزيع كننده كالاهاي يارانه اي و 150ميليارد ريال نيز به بخش كشاورزي پرداخت خواهد شد.

وي افزود: از 507شركت دولتي 96 شركت نسل اول و 411 شركت نسل دوم و از ميان شركتهاي نسل اول، 60 شركت مادر تخصصي هستند.

وي با تاكيد بر اصلاح اساسنامه شركتهاي مادر تخصصي در راستاي ساماندهي و همگن سازي شركتهاي زير مجموعه گفت: با اجراي كامل اين اصلاحات، شركتهاي مادر تخصصي صرفا بنگاه داري خواهند كرد و تصديگري بر عهده شركتهاي زير مجموعه قرار مي گيرد.

