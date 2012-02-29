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۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۱۴

درپی درخواست ایران ارائه شد؛

توضیح رسمی دولت آذربایجان درباره معامله تسلیحاتی با رژیم صهیونیستی

توضیح رسمی دولت آذربایجان درباره معامله تسلیحاتی با رژیم صهیونیستی

در پی انتشار اخبار و گزارش ها در زمینه خرید تجهیزات نظامی از رژیم صهیونیستی توسط جمهوری آذربایجان به ارزش یک و نیم میلیارد دلار، جوانشیر آخوندوف سفیر آن کشور در ایران از سوی معاون آسیا و اقیانوسیه به وزارت خارجه دعوت شد و در خصوص خبر فوق درخواست توضیح رسمی از سوی دولت آذربایجان بعمل آمد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سفیر دولت جمهوری آذربایجان پس از استعلام از دولت خود اظهار داشت که تجهیزات خریداری شده از رژیم صهیونیستی تنها با هدف آزاد سازی سرزمین های اشغالی آذربایجان بوده و دولت این کشور به هیچ وجه اجازه استفاده از این سلاح ها بر علیه کشور ثالث بویژه جمهوری اسلامی ایران را نخواهد داد. وی مجددا بر عزم دولت آذربایجان برای توسعه روابط دوستانه با جمهوری اسلامی ایران تاکید کرده و خواستار تبادل نظر بیشتر برای رفع هرگونه سوء تفاهم شد.

سید عباس عراقچی، معاون آسیا و اقیانوسیه  وزارت امور خارجه در این ملاقات به سیاست اعلام شده از سوی رژیم صهیونیستی مبنی بر توسعه نفوذ در کشورهای هم مرز با ایران و استفاده از این کشورها علیه جمهوری اسلامی ایران اشاره کرده و نسبت به هرگونه استفاده آن رژیم از خاک جمهوری آذربایجان در جهت انجام اقدامات تروریستی علیه کشورمان هشدار داد.

کد مطلب 1546760

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