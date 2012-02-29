وجود 6.5 میلیون راس دام در لرستان/ فشار زیادی روی مراتع وارد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا احمدوند شامگاه سه شنبه در جلسه شورای اداری استان لرستان با اشاره به میزان جنگلها و مراتع لرستان اظهار داشت: در حال حاضر یک میلیون و 200 هزار هکتار جنگل در لرستان وجود دارد.

وی بیان داشت: همچنین در حال حاضر 885 هزار هکتار مرتع نیز در سطح استان لرستان وجود دارد.

مدیرکل منابع طبیعی استان لرستان با انتقاد از کاهش مراتع این استان عنوان کرد: در حال حاضر 6.5 میلیون راس دام سبک در لرستان وجود دارد و این امر موجب شده که فشار زیادی به مراتع استان وارد شود.

احمدوند با تاکید بر جلوگیری از چرای فراوان دام در سطح مراتع استان لرستان بیان داشت: یکی از اقدامات صورت گرفته با همکاری جهاد کشاورزی استان کاشت گیاهان علوفه ای برای کاهش فشارهای وارد شده به مراتع استان است.

وی با بیان اینکه هدف اداره کل منابع طبیعی استان لرستان حفظ، توسعه، احیا و بهره برداری اصولی از جنگلها و مراتع است، یادآور شد: ارتقا دانش فنی، عملیات آبخیزداری، مهار سیلابها و کنترل آبهای روان استان از دیگر اهداف این اداره کل است.

مدیرکل منابع طبیعی استان لرستان با اشاره به ایجاد کمربند حفاظتی در سطح مراتع و جنگلهای استان ادامه داد: هر ساله بخشی از اعتبارات این اداره کل را برای ایجاد این کمربندهای حفاظتی اختصاص می دهیم.

احمدوند با تاکید بر مبارزه جدی با تخریب جنگلها و افراد سودجو در این زمینه یادآور شد: توسعه فضای سبز، اختصاص لوازم لازم سوخت رسانی به روستائیان حاشیه جنگلها برای جلوگیری از استفاده چوب درختان از جمله اقدامات صورت گرفته توسط این اداره کل است.