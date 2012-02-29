صرفه جویی 103 میلیارد ریالی توسط نفت مسجدسلیمان

سید کمال موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر این رقم را ناشی از احداث خطوط لوله جدید و اعمال اصلاحاتی در سیستم خطوط لوله انتقال نفت عنوان کرد و افزود: با انجام این اصلاحات، میزان مصرف این ماده یک هزار و 580 لیتر در روز کاهش یافته است.

وی افزود: از ماده DRA برای روان کردن حرکت نفت خام درون خطوط لوله استفاده می شود و صرفه جویی و کاهش مصرف این ماده، دستاورد بزرگی برای مجموعه این شرکت به شمار می رود.

موسوی در تشریح اقدامات انجام شده در این خصوص گفت: با احداث یک خط لوله به طول 58 کیلومتر و قطر 10 اینچ از واحد بهره برداری قلعه نار تا سبز آب اهواز توسط شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب موجب شد مصرف ماده DRA از مقدار 720 لیتر در روز به طور کلی قطع شود.



وی ادامه داد: در اقدامی دیگر، احداث یک خط لوله به قطر هشت اینچ و طول هشت کیلومتر از نفت سفید تا سه راهی اهواز موجب قطع مصرف روزانه 240 لیتر این ماده شد.



مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان تصریح کرد: در اقدامی دیگر، ایجاد انشعاب و اتصال خطوط اصلی هشت اینچ خروجی واحد بهره برداری شماره 9 و واحد بهره برداری و نمکزدایی تل بزان به یکدیگر باعث شد مصرف ماده DRA از حدود 600 لیتر در روز به 240 لیتر در روز و هم اینک به 120 لیتر در روز کاهش یابد.



موسوی عنوان کرد: در واحد بهره برداری ذیلایی، با اتخاذ تدابیری گاز به طرف مشعل را به کمترین مقدار ممکن رسانیده و ضمن جلوگیری از سوزانیدن گاز در مشعل، مقدار مصرف ماده روان کننده DRA از 240 لیتر در روز به 100 لیتر در روز کاهش یافت.



وی همچنین از افزایش ارسال گاز از واحد ذیلایی به به واحد NGL600 اهواز خبرداد و گفت: با تدابیر اعمال شده گاز ارسالی به کارخانه گاز مایع 600 اهواز که پیش از این 37 میلیون فوت مکعب در روز بود به 62 تا 64 میلیون فوت مکعب در روز افزایش یافت.