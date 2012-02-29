به گزارش خبرگزاری مهر، مجید نایب زاده بیان داشت: در این دوره برندهای مطرحتری در نمایشگاه شرکت داشتند به همین دلیل استقبال از نمایشگاه نیز بهتر و بیشتر بود.
وی با اشاره به نقاط مثبت نمایشگاه فرش ماشینی گفت: مشارکت کنندگان بیشتر تولید کننده فرش بودند که این امر از نقاط قوت نمایشگاه امسال به شمار میرود.
رئیس نمایشگاههای داخلی و بینالملل شرکت نمایشگاههای بینالمللی استان اصفهان با اشاره به نمایشگاه تخصصی صنایع غذایی اظهار داشت: اطلاع رسانیهای فرا استانی نمایشگاه صنایع غذایی موجب شد که این نمایشگاه برای نخستین بار نسبت به نمایشگاه همزمان خود که سومین نمایشگاه تخصصی فرش ماشینی، موکت و کفپوش بود بازدیدکنندگان بیشتری را به خود جلب کند.
وی ادامه داد: نمایشگاههایی مانند صنایع غذایی که با جنبه نیازهای عمومی مردم سر و کار دارند، در سایه دیگر نمایشگاهها قرار میگیرند و نمیتوان مانند نمایشگاههای تخصصی از قبیل سنگ، ساختمان، پزشکی و یا فولاد و متالوژی جنبههای تخصصی آن را پرورش داد چرا که در نهایت مردم توقع برآورده کردن نیازهای خود را از نمایشگاهی چون صنایع غذایی دارند.
نایبزاده تاکید کرد: نمایشگاه صنایع غذایی نیز در سالهای گذشته برخلاف فعالیتهایی که در راستای تخصصیتر شدن آن صورت گرفت، چندان در بخش فعالیت تخصصی چشمگیر نبود که این نقطه ضعف در نمایشگاه سال جاری برطرف شد.
وی اضافه کرد: رویکرد شرکتها نیز از محدوده استان فراتر رفت و مشارکت کنندگان، بیشتر به دید ملی و تخصصی به این نمایشگاه نگاه کردند که این امر در جذب بازار هدف آنها بسیار موثر بوده است.
صندوقهای شخصی امنیت 100درصد دارد
به گزارش مهر، سیروس رضایتی اظهار داشت: اشخاصی که آدرس معینی ندارند و یا قصد دارد خودشان مرسوله را دریافت کنند، میتوانند صندوق شخصی اجاره و این صندوقها شماره خاص و کلید داشته و زمانی که مرسولهای برای شخص میرسد با پیام کوتاه به او اطلاع داده میشود تا برای دریافت مرسوله اقدام کند.
وی در مورد انواع صندوقهای شخصی گفت: این صندوقها دو نوع کوچک و بزرگ دارند و صندوقهای بزرگ متعلق به سازمانهای حقوقی و صندوقهای کوچک متعلق به اشخاص حقیقی است.
مدیرکل پست استان اصفهان در ارتباط با هزینه این صندوقها تصریح کرد: هزینه صندوقها سالانه دریافت میشود و هزینه صندوقهای کوچک کمتر از صندوقهای بزرگ است.
وی در مورد مزایای صندوقهای شخصی بیان داشت: برخی افراد آدرس ندارند و یا قصد دارند مرسوله به خودشان تحویل داده شود در این صورت صندوق شخصی اجاره میکنند تا مرسولات به صورت مستقیم به دست خودشان برسد و از نظر امنیتی نیز مرسوله غیر از شخص گیرنده به فرد دیگری داده نمیشود.
رضایتی ادامه داد: مرسولات صندوقهای شخصی وارد اداره پست شده و در اداره وارد صندوق شخصی فرد میشود و از نظر ایمنی، امنیت 100درصد دارد.
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