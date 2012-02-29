جدایی نادر از سیمین نمود نبوغ محض است / باید از سینمای ایران الگو گرفت

"اریک خو" 47 ساله که تاکنون برنده چندین جایزه معتبر آسیایی شده است، در مصاحبه با خبرنگار مهر ، کارگردانی، فیلم نامه و بازی "درخشان" بازیگران "جدایی نادر از سیمین" را ستود و افزود: فیلم اصغر فرهادی مستحق داشتن دایره مخاطب گسترده تری است.

همانند بسیاری از دیگر سینماگران و منتقدین، "خو" به این نکته اشاره کرد که فیلم چند لایه اصغر فرهادی مخاطب را عمیقاً درگیر خود می کند و هنگامی که بیننده آغاز به همذات پنداری با شخصیت های فیلم می کند، رهایی از این حس برایش بسیار دشوار است.

به گفته او، کسب جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی، باعث مطرح شدن بیشتر "جدایی نادر از سیمین" در سطح جهان می شود.

"اریک خو" هم چنین از فیلم های "بچه های آسمان" مجید مجیدی و "طعم گیلاس" عباس کیارستمی به عنوان فیلم های ایرانی محبوب خود یاد کرد.



وی با اشاره به احترام عمیق خود به "عباس کیارستمی" افزود : همیشه به فیلم سازان هموطنش توصیه می کند که از سینمای ایران الگو بگیرند؛ جایی که بیان سینمایی آثار، بسیار خلاقانه و نشانگر استعدادهای موجود است.

"اریک خو" کارگردان سنگاپوری تاکنون موفق به دریافت جوایز متعددی از جشنواره های معتبر آسیایی همچون جشنواره فیلم "بوسان" کره جنوبی شده است. فیلم "جادوی من" ساخته سال 2008 وی نیز نامزد دریافت جایزه نخل طلای جشنواره کن بوده است.



وی در مراسم امسال اسکار نیز با انیمیشن "تاتسومی" حضور داشت اما از راهیابی به فهرست نهایی نامزدها بازماند.

