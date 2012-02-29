سفیران اروپایی از بلاروس فراخوانده شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "کاترین اشتون" روز سه شنبه در بیانیه ای اعلام کرد: در پی اعمال تحریم های جدید علیه بلاروس، اعضای اتحادیه اروپا تصمیم گرفته تا سفرای خود در مینسک را برای مشورت به پایتخت های خود فرا خوانند.

این اقدام در پی درخواست مقامات بلاروسی از لهستان و اتحادیه اروپا برای خارج کردن نمایندگان این کشورها از مینسک صورت می گیرد.

دولت بلاروس نیز در اعتراض به تحریم های جدید اتحادیه اروپا علیه این کشور و ممنوعیت سفر به اروپا برای 21 قاضی و پلیس بلاروس سفیران خود را در لهستان و بروکسل به کشور فرا خواند.

در مورد بلاروس نیز اتحادیه اروپا قاضیان و وکلای دولتی بلاروس را به دلیل آنچه آن را نقض حقوق بشر می نامند مورد تحریم قرار می دهد و بر همین اساس افرادی که در بلاروس مورد تحریم اتحادیه اروپا قرار گرفته اند به بیش از 200 نفر می رسد.