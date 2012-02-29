بازار داغ انصراف به نفع کاندیداهای اصولگرا در یزد/ شمارش معکوس آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در روزها و ساعات پایانی تبلیغات قانونی کاندیداها و در حالی که دو روز بیشتر به زمان برگزاری انتخابات باقی نمانده است، با حضور در شهر شور انتخاباتی کاملا احساس می شود و در این میان اگر چشم تیزبینی وجود داشته باشد، حاشیه های تبلیغات کاندیداها نیز مخفی نمی ماند.

بازار داغ انصراف ها

طی چند روز گذشته شش نامزد انتخاباتی نهمین دوره مجلس کنار رفتند و برخی با انجام مصاحبه ها و چاپ بنرها این کناره گیری را به نفع دیگر کاندیداها اعلام کردند.

اکنون یزد با دو انصرافی با 17 کاندیدا، اردکان با یک انصرافی با چهار کاندیدا، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مهریز با دو انصرافی با 12 کاندیدا و تفت و میبد با یک انصرافی با 12 کاندیدا در انخابات شرکت خواهند کرد.

گرچه انتخابات طبس در این دوره در حوزه خراسان جنوبی برگزار می شود اما از آنجا که طبس نیز از شهرستان های استان یزد است بد نیست گذری به وضعیت انصرافی های این شهر داشته باشیم.

فرماندار فردوس تعداد انصرافی های این حوزه را چهار نفر اعلام کرده و گفته احتمال افزایش انصرافی ها وجود دارد.

انصراف ها در یزد و مهریز به نفع کاندیداهای اصولگرا بوده و این انصراف ها شانس برنده شدن اصولگرایان در انتخابات را افزایش می دهد.

دعوت های دروغین از چهره های شاخص احزاب

یکی دیگر از این حاشیه ها، بیلبوردهای بزرگی است که توسط برخی از کاندیداها در سطح شهر نصب شده و با اعلام برگزاری همایشی، نسبت به دعوت سران و افراد شاخص برخی احزاب اطلاع رسانی شده است.

در یکی از این موارد که در نوع خود جالب و البته سئوال برانگیز بود، یکی از کاندیداهای منسوب به اصلاح طلبان در یزد، در بیلبوردی تبلیغاتی در سطح شهر اعلام کرده بوده که دکتر احمد توکلی در همایش وی شرکت و سخنرانی خواهد کرد.

اما با پیگیری دبیر جبهه متحد اصولگرایان در یزد مشخص شد، احمد توکلی کلا از این دعوت بی اطلاع است و حضور خود در این همایش را تکذیب کرد.

خبرنگاران سرگردان در نشست هایی که برگزار نمی شود

سه شنبه شب یکی از اعضای ستاد یکی از کاندیداهای اصولگرای یزد از تعدادی از خبرنگاران یزد برای شرکت در نشست خبری دعوت کرد.

این خبرنگاران راس ساعت در محل برگزاری نشست در حسینیه کلاهدوزها حاضر شدند و یک ساعتی را نیز آنجا معطل ماندند اما از کاندیدا خبری نبود و مشخص شد کاندیدا در همان ساعت مشغول برگزاری مناظره ای در دانشگاه یزد بوده است.

بازار داغ نظرسنجی ها

این روزها با نزدیک شدن به روز برگزاری انتخابات افراد زیادی به دنبال نتایج نظرسنجی هستند و گروه های مختلف از دانشجویان و پژوهشگران تا رسانه ها به این امر اقدام کرده اند.

یک گروه که از سوی یکی از رسانه های سراسری مامور به نظرسنجی در شهرهای مختلف کشور شده اند، در یزد با نظرسنجی از دو گروه دانشجویان و کسبه و بازاریان، میزان مشارکت مردم یزد در انتخابات را 65 درصد پیش بینی کرده اند.

روزنامه نگاران پیش بینی می کنند...

این روزها به قول معروف کل کل میان اصحاب رسانه هم بالا گرفته. خبرنگاران، دبیران و مدیر مسئولان رسانه ها هر جا که در محفلی به یکدیگر می رسند، بحث داغ انتخابات گل می کند و هرکس تلاش می کند پیش بینی های خود را با دلیل و برهان به دیگران بقبولاند.

جالب اینکه این پیش بینی ها، به شکل عجیبی به تمایل کاندیداها برای مصاحبه با برخی روزنامه ها و انتشار رپرتاژ آگهی ها نزدیک است به نحوی که هر روزنامه ای به تبلیغ هر کاندیدایی که پرداخته باشد، با اصرار زیاد معتقد است که آن کاندیدا رای خواهد آورد!!!

کدهای کاندیداها؛ محتوای پیامک های پی در پی کاربران تلفن همراه

از شب گذشته تاکنون گوشی های همراه مشترکان تلفن همراه اعم از همراه اول و ایرانسل مرتب در حال دریافت پیامک است و این پیامک ها این بار به جای شعر و شعار، حاوی کدهای کاندیداهاست.

اسامی دو نفر از کاندیداهای یزد به یکدیگر نزدیک است به نحوی که یکی وزیری و دیگری وزیری هامانه است به همین دلیل این دو کاندیدا اصرار بیشتری برای درج کد خود بر روی برگه های رای دارند.

تبلیغات شبانه روزی شد

با نزدیک شدن به پایان مهلت قانونی تبلیغات کاندیداها، تبلیغات شبانه روزی شده و اعضای ستادهای تبلیغاتی و هواداران کاندیداها روز و شب در حال نصب بنر، پوستر، برگزاری میتینگ، نشست خبری، همایش، مسابقه و ... هستند.

تبلیغات کاندیداها بسیار متنوع است. از تراکت و پوستر و بروشور گرفته تا پیامک و برگزاری همایش و مسابقه و ...از شیوه تبلیغات کاندیداهاست.

ماشین نویسی نیز رونق بسیاری پیدا کرده و در این میان برای خوشنویسانی که بر روی ماشین ها خوشنویسی می کنند، اشتغالزایی شده و این عرصه به عرصه هنرنمایی های برخی از آنها تبدیل شده است!!

گردشگران انتخاباتی

برخی کاندیداها اصالت یزدی دارند اما حداقل در طول 20 سال گذشته حتی یک سال هم در یزد زندگی نکرده اند با این وجود به عنوان کاندیدای یزد وارد عرصه رقابت شده اند.

در این میان بازار گردشگری هم داغ شده. خانواده، اقوام، دوستان و بسیاری از آشنایان و هواداران برخی از نامزدها از تهران به یزد آمده اند تا ضمن تبلیغات کاندیدای مورد نظر و افزایش آمار آرای او در روز رای گیری، به گردشگری نیز بپردازند.

به هر ترتیب با پایان یافتن مهلت انتخابات در ساعت هشت صبح روز پنج شنبه، باید منتظر نتایج بود.

باید دید کدامیک از این تبلیغ ها موثرتر واقع شده و مردم تحت تاثیر کدامیک از شیوه های تبلیغاتی به وکلای خود رای می دهند.

باید دید که واقعا سوابق اجرایی، اصالت خانوادگی، سوابق خانوادگی، ولایتمداری، شجاعت، کاردانی، مدیریت، ثروت، جایگاه اجتماعی و ... کدامیک برای مردم بیشتر حائز اهمیت بوده است.

امید که با هوشیاری و ذکاوتی که همیشه در میان مردم وجود دارد، نمایندگانی اصلح وارد مجلس شورای اسلامی شوند و بر کرسی های قانونگذاری تکیه بزنند.