ايران مواد و تخصص لازم را براي ساخت بمب اتمي بدست آورده است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، آنها با نقل قول از منابع داخلي در تاسيسات هسته اي ايران گفتند: اطلاعاتي در دست دارند كه نشان مي دهد تهران يا مقداري پلونيوم-210 و بريليوم را كه دو عنصر مورد نياز براي ساخت بمبهاي اوليه نوتروني است، توليد كرده و يا آن را از خارج وارد كرده است.

منافقين موسوم به شوراي مقاومت ملي ايران همچنين گفتند: ايران دانش فني مربوط به ساخت ژنراتور نوتروني كه يك بخش كليدي و مهم در ساخت بمبهاي اوليه نوتروني مي باشد را بدست آورده است.

محدثين مسئول به اصطلاح كميته روابط خارجي سازمالن منافقين در پاريس همچنين گفت:" تهران اخيراً موفق به استفاده از بريليوم توام با پلونيوم -210 به منظور آزمايشهاي گسترده آزمايشگاهي شده است كه نزديك به مرحله توليد صنعتي است".

اين عضو گروهك منافقين در ادامه مدعي شد : تمام اين فعاليتها از چشم آژانس بين المللي انرژي اتمي مخفي نگهداشته شده و تهران در پيگيري خود براي ساخت بمب اتمي به مرحله حساسي رسيده است.

لازم به ذكر است كه ادعاي اخير منافقين در حالي مطرح مي شود كه محمد البرادعي اخيرا در پاسخ به ادعاي مقامات آمريكائي كه ايران برنامه هاي هسته اي پنهاني دارد گفت كه دستگاههاي آژانس بسيار حساس هستند و مي توانند هر گونه فعاليت هاي هسته اي را ره گيري و مشخص نمايند.