ستاد مدیریت بحران زنجان برای برگزاری انتخابات آماده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا براتی در جلسه ستاد مدیریت شهرستان زنجان، انتخابات را یکی از ارکان اصلی نظام دانست و افزود: هراندازه خود را برای مقابله با حوادث آماده کرده و شرایط لازم را برای حضور مردم در انتخابات فراهم کنیم، آنها می توانند با آسودگی خاطر و فراغ بال در روز اخذ رأی بر سر صندوق ها حاضر شوند.

وی ادامه داد: هماهنگی های لازم با تمام دستگاه های اجرایی استان و شهرستان برای باز بودن مسیرهای اصلی و فرعی داخلی و خارجی شهرها و روستاهای شهرستان و برقرار بودن خدمات الکترونیکی و مخابراتی صورت گرفته است.

معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار زنجان، الکترونیکی بودن 24 فرآیند از 25 فرآیند انتخابات را یادآور شد و گفت: بر این اساس، باید تمامی شرایط برای برقرار بودن سیستم مخابراتی و برقی در روز رأی گیری فراهم باشد که پیش بینی ها و اقدامات لازم برای پیشگیری از هرگونه قطعی برق و ارتباطات تلفنی انجام شده است.

براتی به چهارشنبه پایان سال و ایام نوروز اشاره کرد و افزود: علاوه بر اینکه نیروهای امدادی و آتش نشانی آمادگی کامل برای ارائه خدمات در این ایام را دارند، نیروی انتظامی و رسانه های جمعی استان نیز با ارائه آموزش های لازم سعی در کاهش هر چه بیشتر خطرات و تلفات را خواهند داشت.

وی از تشکیل اکیپ ویژه برای نظارت بر نمازخانه ها و سرویس های بهداشتی درون و برون شهری خبر داد و گفت: 22 مسجد در شهر زنجان برای اسکان اضطراری مسافران نوروزی در نظر گرفته شده و نمازخانه ها به صورت 24 ساعته فعال خواهند بود.

در ادامه معاون خدمات شهری شهرداری زنجان، گفت: لکه گیری در 3 منطقه شهرداری آغاز شده و تا پایان سال لکه گیری معابر اصلی و فرعی انجام می شود.

غلامحسن احمدی افزود: ستاد استقبال از بهار شهرداری زنجان از یکم اسفند ماه جاری کار خود را آغاز کرده و همچنین 500 نیروی انسانی و 100 دستگاه ماشین آلات برف روبی، آماده رفع گرفتگی معابر است.

حضور مردم در صحنه های مختلف پس از انقلاب، ایران را به کشوری مقتدر تبدیل کرد

فرماندار زنجان با بیان اینکه حضور مردم در صحنه های مختلف پس از انقلاب ایران را به کشوری مقتدر تبدیل کرد، گفت: اگر انتخاب مردم بر اساس بصیرت و انتخاب افراد پاک و متقی باشد این مسیر ادامه پیدا می کند.

عباس راشاد افزود: اگر نگاهی به گذشته و ابتدای پیروزی انقلاب داشته باشیم، مردم با انتخاب آگاهانه ای که در سال 57 داشتند، استقلال، عزت و بندگی خدا را به جای طاغوت برگزیدند و همه انتخاب های پس از انقلاب در مسیر همان انتخاب اول بوده است.

وی، شرکت در انتخابات را به فرموده مقام معظم رهبری امری واجب عنوان کرد و اظهار داشت: حضور و مشارکت مردم در انتخابات و به ویژه انتخاب اصلح در سال های 84 و 88 در راستای همان انتخاب اوایل انقلاب، باعث ایحاد تحرک بی نظیری در عرصه های مختلف در کشور و استان زنجان شد و به پیشرفت های بزرگی در کشور رقم خورد.

فرماندار زنجان، با اشاره به 3 دوره سفر رئیس جمهور به استان زنجان، این سفرها را نقطه عطفی در پیشرفت استان عنوان کرد و گفت: بعد از حضور دولت نهم و دهم، شاهد اقدامات گسترده و تأثیرگذاری از جمله پرداخت سهام عدالت، مسکن شهری و روستایی، پیگیری زیرساخت های روستایی، گسترش مراکز فرهنگی، حضور آموزشگاه های عالی حتی در بخش ها، گسترش بازارکار در استان بودیم که موجب توسعه بیش از پیش استان شد.

راشاد، انقلاب ایران را داعیه دار حرکت های انقلابی در همه کشورهای دنیا به ویژه کشورهای اسلامی دانست و تصریح کرد: هر حرکتی که در اقصی نقاط دنیا مشاهده می کنیم، ناشی از انتخاب مردم ایران و برگرفته از انقلاب اسلامی ایران است.



21 روستای بخش مرکزی زنجان از نعمت گاز بهره مند شد

بخشدار بخش مرکزی زنجان، از بهره مندی 21 روستای این بخش از نعمت گاز طی امسال خبر داد.

ابوالفضل خوئینی، در مراسم دیدار استاندار زنجان با مردم روستای یامچی، با بیان اینکه تا پیش از سال 90، تنها 20 روستا در این بخش دارای گاز شهری بود، گفت: با تلاش جهادی مسئولین محترم استان در سال جهاد اقتصادی 21 روستای دیگر از این نعمت برخوردار شدند.

وی اظهار داشت: بخش مرکزی زنجان 135 روستا و 56 هزار نفر جمعیت دارد که این میزان بیشتر از جمعیت شهرستان های ماهنشان و طارم است و توجه بیشتر مسئولین را می طلبد.

بخشدار بخش مرکزی زنجان یادآور شد: این بخش مردمی ولایی و شهیدپرور را در خود جای داده و از روستای یامچی تا روستای نیماور در حوزه بخش مرکزی زنجان است.