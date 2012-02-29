به گزارش خبرگزاری مهر، فائزه نوروزی با اشاره به سال جهاد اقتصادی با اشاره به اینکه در پی نام‌گذاری سال جاری به نام سال جهاد اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری، یکی از مهم‌ترین الزامات برای تحقق این مهم تکیه بر ابزار علم و فناوری قرار گرفته است، بیان داشت: به نحوی که با تولید ثروت از فناوری بتوان جهش اقتصادی عظیمی را در کشور شاهد بود.

وی ادامه داد: سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری مرتبط با صادرات در برنامه پنجم توسعه تأکید مضاعفی است بر راهبرد توسعه صادرات با فناوری بالاست.

نماینده سازمان توسعه تجارت ایران اظهار داشت: برنامه پنجم توسعه بر تثبیت جایگاه دوم ایران و دستیابی به آستانه جایگاه نخست علمی و فناوری در منطقه و تثبیت آن تا پایان برنامه تصریح و تاکید کرده است.

وی افزود: فناوریها را می‌توان با رویکردهای متفاوتی طبقه بندی کرد که هر نوع طبقه بندی کارکردهای مربوط به خود داشته که البته گاهی با هم همپوشانی‌هایی نیز دارند.

نوروزی از طبقه‌بندی فناوری سخن گفت و اضافه کرد: طبقه بندی با رویکرد دوره عمر، طبقه بندی با رویکرد سطح، طبقه بندی بر اساس مبدأ فناوری، طبقه بندی بر حسب پیچیدگی، طبقه بندی فناوری بر حسب نوآوری و طبقه بندی سانجایا لال از انواع مختلف فناوری هستند.

وی با اشاره به مشخصات صنایع با فناوری بالا گفت: ابزار دقیق و دانش فنی پیچیده نرخ بالای تغییرات فناوری، نیاز به تحقیق و توسعه مستمر و پرهزینه، کسب مزیت رقابتی از طریق خلاقیت در فناوری، ارزش افزوده بالا و قابلیت نسخه برداری پایین از جمله مشخصات صنایع با فناوری بالا هستند.

نماینده سازمان توسعه تجارت ایران از حمایت‌های سازمان توسعه تجارت ایران در زمینه توسعه صادرات محصولات و خدمات با فناوری بالا سخن گفت و ادامه داد: اهداف بنیادین سازمان توسعه تجارت ایران، ارتقای صادرات و توسعه تجارت خارجی، تقویت و توسعه ظرفیت‌های تجاری در سطح کشور، ارتقاء دانش و فرهنگ صادراتی و تجارت خارجی، ارتقاء سطح کارایی و اثربخشی منابع سازمانی و برنامه ریزی، سیاست گذاری از جمله حمایتهای این سازمان است.

وی اضافه کرد: از دیگر حمایتهای سازمان توسعه تجارت ایران در زمینه توسعه صادرات محصولات و خدمات با فناوری بالا، حمایت و نظارت به منظور بستر سازی جهت مدیریت کلان صادرات و تقویت زیربناها و ظرفیتهای لازم برای تسهیل و توسعه تجارت خارجی کشور است.

نوروزی افزود: از دیگر اهداف سازمان توسعه تجارت ایران در زمینه توسعه صادرات محصولات و خدمات با فناوری بالا تهیه گزارش، مقاله و کتاب برای محصولات و خدمات صادراتی، بررسی ظرفیت‌ها و مشکلات در صادرات و ارائه راهکارهای لازم، خدمات بانکی، بیمه‌ای، ضمانت صادرات، استاندارد، گمرک و برگزاری کارگاه‌ها و سمینارهای آموزشی در حوزه تجارت خارجی کالاها و خدمات با فناوری بالا است.

وی اضافه کرد: برند به عنوان عاملی مهم و ارزشی برای تجارت محسوب می‌شود و ارزش برند برخی شرکتها نیز از درآمد سالانه بسیاری از کشورهای در حال توسعه بیشتر است.