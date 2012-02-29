محسن علیمردانی در گفتگو با خبرنگار مهر از کاندیداهای جبهه متحد اصولگرایان استان زنجان در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: حضور گسترده و حداکثری مردم در پای صندوق های رای خواست تمام مسئولان نظام و در راس آن مقام معظم رهبری است و برای جامع عمل پوشاندن به منویات ایشان باید حضوری دندان شکن در صحنه انتخابات داشت.
وی با مطلوب ارزیابی کردن روند انتخابات در استان گفت: خوشبختانه از زمان آغاز ثبت نام تا کنون با مشکلی روبرو نبودیم و امیدواریم شاهد حضور گسترده مردم در پای صندوق های رای باشیم.
علیمردانی رعایت اخلاق انتخاباتی و عدم تخریب رقبا را مهم ترین عامل در این دوره از انتخابات عنوان کرد و ادامه داد: کاندیداها باید به یکدیگر احترام بگذارند و برای رای مردم و قانون گرایی احترام قائل شوند.
وی مهم ترین برنامه خود برای آینده کشور را پیگیری راه های ارتباطی استان، رفع مشکلات جوانان و حمایت از واحدهای صنعتی عنوان کرد و گفت: باید اخلاق انتخاباتی در این دوره از انتخابات رعایت شود.
کاندیدای جبهه متحد اصولگرایان استان زنجان خواستار حضور پرشور مردم در انتخابات شد و ادامه داد: تبلیغ از طریق دادن هدیه نتیجه معکوس خواهد داشت و کاندیداها باید سعی کنند بدون هزینه های گزاف و تنها با معرفی توانایی ها و راهکارهای خود به مردم معرفی شوند.
وی ایجاد وحدت و همدلی را از شعارهای خود عنوان کرد و ادامه داد: جامعه امروز ما نیازمند انسجام اسلامی و وحدت ملی است.
علیمردانی به تبلیغات گسترده دشمنان و استکبار جهانی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و افزود: این حضور می تواند پاسخ مناسبی به تحریم ها و تهدیدهای دشمنان باشد.
وی به جایگاه مجلس اشاره کرد و ادامه داد: نمایندگانی که به مجلس راه می یابند باید دغدغه مردم را داشته باشند و سعی کنند مشکلات کشور و جامعه را از طریق این صحن حل کنند.
زنجان - خبرگزاری مهر: یک کاندیدای جبهه متحد اصولگرایان استان زنجان در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی حضور گسترده مردم در انتخابات را یادآور شد و گفت: انسجام اسلامی و وحدت ملی لازمه شرایط امروز کشور است.
محسن علیمردانی در گفتگو با خبرنگار مهر از کاندیداهای جبهه متحد اصولگرایان استان زنجان در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: حضور گسترده و حداکثری مردم در پای صندوق های رای خواست تمام مسئولان نظام و در راس آن مقام معظم رهبری است و برای جامع عمل پوشاندن به منویات ایشان باید حضوری دندان شکن در صحنه انتخابات داشت.
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