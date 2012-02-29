به گزارش خبرنگار مهر، کمتر از 20 روز دیگر عید نوروز فرا می‌رسد و باید با سال 90 هم علیرغم تمام فراز و نشیب‌های اقتصادی‌اش خداحافظی کرد. این در شرایطی است که نوسانات ارزی که در نیمه دوم امسال به یکی از خبرساز ترین سوژه‌ها در اقتصاد ایران تبدیل شد، همچنان با قوت می‌تازد و قصد ندارد حتی در روزهای باقیمانده از سال نیز، دست از سر اقتصاد کشور و بازار بردارد.

خریدهای دلاری، فروش‌های دلاری

این در شرایطی است که هم اکنون در بازار بزرگ تهران، برخی عمده‌فروشان از مشتریان خود، به جای پول نقد، دلار طلب می‌کنند و این انتظار را دارند که باز هم قیمت دلار افزایش یابد و آنها بتوانند با دلارهای کسب شده برای خود، در آینده سودی را کاسب شوند.

یکی از روسری فروشانی که در بازار بزرگ تهران به صورت عمده به توزیع کالا مشغول است، برای فروش جنس به مشتری خود از او دلار طلب می‌کند، وقتی علتش را می‌پرسم می‌گوید: مشخص نیست که باید در چند ماه آینده با چه نرخی، دلار را خریداری کنیم، بنابراین بهتر است که خود هم اکنون دلار از مردم تحویل بگیریم تا اندوخته‌ای برای آن روزها داشته باشیم.

دلالان دلار فروش به بازار رفتند

وی می‌افزاید: متاسفانه دلالان در بازار بزرگ تهران، جلوی مشتریان و خریداران را می‌گیرند و به آنها دلار پیشنهاد می‌دهند، همین است که تب ارایه دلار به جای پول نقد در میان کسبه بالا گرفته است.

او می‌گوید: هم اکنون برای خرید اجناس خود باید دلار را به قیمت آزاد تامین کنیم، از سوی دیگر، دولت کالاهایی همچون اجناس ما را لوکس می‌داند و به آن ارز 1226 تومانی ارایه نمی‌دهد، بنابراین ما هم مجبوریم از بازار آزاد خرید کنیم و همین امر، کار را سخت می‌کند.

از او می‌پرسم که آیا تقاضای دلار از مشتریان به جای ریال که پول رایج مملکت است، منجر به کاهش مشتریانش نشده است، می‌گوید: بسیاری از افرادی که از مغازه ما خرید می‌کنند، مشتریان چندین و چند ساله ما هستند و حسن اعتماد دارند، بنابراین ترجیح می‌دهند که از ما خرید کنند، البته کمی غر هم می‌زنند ولی چاره‌ای نیست و ما نمی‌توانیم جنس را به غیر از این شیوه بفروشیم چراکه بعد از آن، در تامین کالاهای مورد نیاز همان مشتریان دچار مشکل می‌شویم.

دلار آزاد همچنان مشتری دارد

به یکی از دلالانی که مشغول به معامله دلار به برخی خریداران در بازار است، مراجعه می‌کنم. از او می‌پرسم که دلار چه نرخی است، می‌گوید: هر روز شاید هم هر ساعت متفاوت است. قیمت 1500، 1600 شاید هم 1700 به فروش برسد.

می‌پرسم: مردم هم می‌خرند؟ می‌گوید: در بازار برخی خرید و فروش‌ها به دلار انجام می‌شود و همین امر مشتریان ما را هم حفظ می‌کند.

حاجی‌نوروزها آمدند

این روزها فارغ از هر آنچه که در شلوغی بازار می‌گذرد، خریدها با دلار انجام می‌شود یا با ریال، گران است یا ارزان، اما اشخاصی هستند که از همین فضای ازدحام خوشحالند و کار و کاسبی خود را داغ‌تر از قبل و با شیوه‌ای جدید، دنبال می‌کنند.

آنها همان حاجی‌فیروزهایی هستند که اگرچه ظاهری سیاه و زشت دارند، اما هرچند ظاهری و کوتاه خنده را بر لب برخی‌ها می‌نشانند و تلاش دارند تا از این فرصت، درآمدی هم هر چند اندک برای خود کسب کنند.

بنابراین این روزها آنها را بر سر چهارراه‌ها بسیار مشاهده می‌کنیم که دایره به دست، به فکر کسب روزی هستند.