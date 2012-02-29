نمایندگان باید حضور در مجلس را فرصتی برای خدمت به مردم بدانند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی نژاد صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: نمایندگانی باید از سوی مردم زنجان انتخاب شوند که تمام وقتشان را صرف خدمت و ارتباط با مردم کرده و به دنبال توسعه استان باشند.

وی، ولایت پذیری، عدم وابستگی به کانون های قدرت و ثروت، عدم سرسپردگی و وامداری به جریان ها و جناح های سیاسی و صادقانه در خدمت مردم بودن را از جمله شاخص های انتخاب نمایندگان عنوان کرد و ادامه داد: این شاخص ها باید آنقدر تکرار و ارائه شود تا مردم با شفافیت به وجودآمده مصادیق را خوب تشخیص دهند و انتخابی اصلح داشته باشند.

رئوفی نژاد تأکید بر اینکه شاخص های انتخاب نمایندگان، همان شاخص های ابتدای انقلاب است، تصریح کرد: شاخص های انتخاب بر اساس مبانی دینی و اعتقادی است و هیچ تفاوتی با شاخص های مجلس اول ندارد.

استاندار زنجان ولایت پذیری و التزام عملی به اسلام را مهمترین شاخص انتخاب نمایندگان عنوان کرد و گفت: افرادی که به مجلس راه می یابند به فرموده مقام معظم رهبری باید در خدمت مردم و پیشرفت نظام باشند.

رئوفی نژاد افزود: علیرغم همه فشارها و تهدیدها، ایران اسلامی یک کشور مستقل، خودکفا و بدون هیچگونه وابستگی است و فشارها و تهدیدهای دشمنان آنچنان مدیریت شد که تبدیل به برکت و رحمت و فرصت برای مردم و نظام شد.

استاندار زنجان مردم را یکی از سه رکن اصلی انقلاب عنوان کرد و اظهار داشت: در طول تاریخ نیز هر جا که مردم در صحنه حضور داشتند و به وظایف خود عمل کردند، شاهد نتایج درخشان آن بوده ایم و برعکس این موضوع نیز صادق بوده است.

وی تأکید کرد: در هیچ جای جهان سراغ نداریم که مردم آن تا این اندازه در اداره کشور نقش داشته باشند در حالیکه در ایران، رهبر، مجلس خبرگان، رئیس جمهور، مجلس شورای اسلامی و شوراها توسط مردم انتخاب می شوند و نقش بزرگی در اداره کشور دارند.

رئوفی نژاد با بیان اینکه رضایتمندی مردم از نظام و خدمات دولت و مسئولین در سطح استانی و ملی یکی دیگر از موضوعات مهم در مشارکت مردم است افزود: فضای رضایتمندی مردم از خدمات دولت و مسئولین در کشور و به ویژه در استان زنجان بسیار پررنگ بوده و این امر زمینه مشارکت هرچه بیشتر مردم در انتخابات را فراهم می کند.

رئوفی نژاد با اشاره به میزان مشارکت مردم استان زنجان در هشت دوره گذشته انتخابات مجلس شورای اسلامی، بیشترین میزان آن را در دوره پنجم با 85 درصد مشارکت عنوان کرد و یادآور شد: مردم استان از دوره اول تا دوره هشتم به ترتیب با 53، 67، 67، 68، 85، 73، 59 و 66 درصد مشارکت در انتخابات حضور پیدا کرده اند.

وی با بیان اینکه 665 هزار نفر واجد شرایط رأی دادن در استان هستند گفت: در حال حاضر شاهد شور و نشاط قابل توجهی از سوی مردم هستیم و پیش بینی می شود که مردم استان مشارکت گسترده ای در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی داشته باشند.

استاندار زنجان به تبلیغات مناسب و بدون تخلف داوطلبان اشاره کرد و افزود: نامزدهای نمایندگی این دوره مجلس، هواداران و ستادهای تبلیغاتی آنان بدون هیچ ایجاد هیچ اصطکاک و مشکلی به تبلیغات می پردازند و این تبلیغات در روزهای پایانی به اوج خود خواهد رسید.