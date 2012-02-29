مجموع صادرات استان اصفهان یک میلیارد و 327 میلیون دلار است

به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله احمدی ونهری با اشاره به عملکرد تجارت خارجی استان در 11 ماه نخست سال جاری بیان داشت: در 11 ماه سال گذشته سهم صادرات گمرکات استان 48 درصد بوده که این میزان در سال جاری به 55 درصد و مابقی نیز از طریق گمرکات دیگر صادر شده است.

وی از سهم گمرکات استان در زمینه صادرات استان اصفهان سخن گفت و ادامه داد: سهم صادرات استان اصفهان از نظر ارزش طریق گمرکات استان در سال 83 معادل 14 درصد، 24 درصد در سال 84، 20 درصد در سال 85 ، 26 درصد در سال 86 حدود 42 درصد در سال87، در سال 88 نیز 41 درصد و در سال 89 نیز 46 درصد بوده است.

سرپرست گمرکات استان اصفهان افزود: در زمینه صادرات صنعت و مواد شیمیایی از نظر ارزش 48 درصد گمرکات استان، در زمینه بخش کشاورزی و غذایی سه درصد، در حوزه معدن یک درصد، فرش دستباف سه درصد و مصنوعات گران‌بها نیز با 42 درصد از جمله صادرات گمرکات استان اصفهان است.

وی اضافه کرد: دو درصد صادرات گمرکات استان از لحاظ ارزش در زمینه صنایع دستی بوده است.

احمدی ونهری با اشاره به درآمد گمرکات استان در زمینه صادرات اظهار داشت: مجموع صادرات استان در 11 ماه سال جاری یک میلیارد و 327 میلیون دلار به وزن 794 هزار و 252 تن بوده که نسبت به سال گذشته 70درصد از لحاظ ارزی افزایش داشته و نه درصد از نظر وزنی کاهش داشته است.

وی از کشورهای عمده صادرات گمرکات استان سخن گفت و تصریح کرد: کشورهای امارات متحده با 47 درصد، افغانستان با 21 درصد، سوریه با سه درصد، ترکیه یک درصد و سایر کشورها نیز 10 درصد میزان صادرات گمرکات استان را به خود اختصاص داده‌اند.

سرپرست گمرکات استان اصفهان ادامه داد: بیشترین ارزش صادرات گمرکات استان در 11 ماه سال جاری مربوط به فرودگاه شهید بهشتی با 644 میلیون دلار است که مابقی عبارتند از گمرک اصفهان با 331 میلیون دلار، فولاد مبارکه با 64 میلیون دلار و ذوب‌آهن با 85 میلیون دلار ارزش صادرات گمرکات استان هستند.