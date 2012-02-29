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۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۱۱

373 هزار نفر در ایلام واجد شرایط رای هستند

373 هزار نفر در ایلام واجد شرایط رای هستند

ایلام - خبرگزاری مهر: در انتخابات این دوره از مجلس 373 هزار نفر در این استان در چارچوب انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی واجد شرایط رای دادن هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، روزهای نفس گیر برای نامزدهای انتخاباتی از راه رسیده است و فقط دو روز دیگر به برگزاری انتخابات مجلس باقی مانده است.

در انتخابات این دوره 373 هزار نفر در این استان در چارچوب انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی واجد شرایط رای دادن هستند.

‌485 شعبه اخذ رای در دو حوزه انتخابیه ایلام و دهلران برای جمع آوری آرای مردمی در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای دایر می شود.

استان ایلام با دو حوزه انتخابیه ایلام و دهلران سه کرسی نمایندگی در مجلس شورای اسلامی دارد.

طبق گفته مسئولان تاکنون تخلف قابل توجه در انتخابات استان ایلام رخ نداده است.

در حوزه انتخابیه شمال ایلام 26 نفر و جنوب 8 نفر به رقابت می پردازند.

کد مطلب 1546778

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