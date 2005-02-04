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۱۶ بهمن ۱۳۸۳، ۸:۳۴

از سوي انتشارات كيمبريج

كتاب " اندازه گيري ذهن" منتشر مي شود

انتشارات كيمبريج كتاب " اندازه گيري ذهن" تأليف دني بورسبوم استاد فلسفه دانشگاه آمستردام را منتشر مي كند .

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه  "مهر"، پرسشهاي محوري اين كتاب اين  پرسشها هستند كه : آيا ممكن است صفات روانشناسي همچون هوش ، فرديت و حالات نفساني را اندازه گرفت؟ اين كار چگونه ممكن است؟ اندازه گيري در بستر روانشناختي چه معنايي مي دهد؟

بورسبوم درصدد است بر اساس مباني فلسفي چنان تعريفي از اندازه گيري به دست دهد كه دست وي براي تعريف اندازه گيري مؤلفه هاي روانشناسي ذهن باز باشد.

عناوين پاره  اي از فصول كتاب "اندازه گيري ذهن" بدين قرارند : مقدمه، اندازه هاي صادق، مؤلفه هاي نهفته، معيارها، نسبتهاي ميان مدلهاي مختلف و مفهوم اعتبار.
کد مطلب 154678

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