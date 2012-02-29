انتقاد از الگوی توسعه غربی/ باید به توسعه بومی توجه کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی مالزی (برناما)، نخست وزیر پیشین مالزی کشورش را متفاوت با کشورهای غربی دانست و گفت: مدل توسعه کشورهای غربی بطور کامل در مالزی قابل اجرا نیست.

وی توجه به الگوهای غربی به عنوان تنها ایده های نوآورانه را مورد انتقاد قرار داد و افزود: باید تمامی شیوه هایی که از غرب گرفته می شود به دقت مورد ارزیابی قرار گیرد تا از سودمند بودن این روش ها برای مالزی اطمینان حاصل شود.

ماهاتیر محمد با اشاره به مدل توسعه در ژاپن تصریح کرد: مالزی نیز توانسته است با اتکا به مدل توسعه بومی خود به کشوری موفق و توسعه یافته تبدیل شود.