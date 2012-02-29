واکنش استاندار به برخی اظهارات کاندیداها/ کدام بودجه برگشت داده شد

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله دهمرده شامگاه سه شنبه در جلسه شورای اداری استان لرستان با اشاره به فضای انتخاباتی استان اظهار داشت: خوشبختانه در حال حاضر فضای استان در این زمینه مطلوب و قابل قبول است.

وی با بیان اینکه تا کنون اقدامات مطلوبی در راستای هرچه بهتر برگزار شدن انتخابات در استان صورت گرفته است، عنوان کرد: این اقدامات مطابق بسته انتخاباتی که از چند ماه پیش تدوین شده همچنان هم ادامه دارد.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه انتخابات یک ظرفیت بسیار بالا و مهم در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود، ادامه داد: این امر موجب شده که ایران اسلامی به عنوان یک الگو برای همه جهانیان محسوب شود.

دهمرده با اشاره به تلاشهای دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در راستای کاهش مشارکت مردم در انتخابات یادآور شد: فشار اول دشمنان نظام در این برهه از زمان روی راهپیمایی 22 بهمن بود.

وی با بیان اینکه دشمنان نظام قصد داشتند که زمینه عدم حضور مردم ایران اسلامی را در راهپیمایی 22 بهمن فراهم آورند، بیان داشت: اما موج عظیم حضور مردم آگاه و با بصیرت ایران اسلامی در راهپیمایی 22 بهمن موجب شد که این نقشه دشمنان نظام نیز خنثی شود.

استاندار لرستان با بیان اینکه در آستانه انتخابات نیز دشمنان قصد دارند که مشارکت مردم در انتخابات را زیر 40 درصد جلوه دهند، یادآور شد: اما به طور قطع این نقشه دشمنان نیز که هیچ پایه و اساسی ندارد نقش بر آب خواهد شد.

دهمرده با تاکید بر اینکه مردم ایران اسلامی همواره در همه انتخاباتها حضور پر شور داشته اند، بیان داشت: انتخابات مجلس، ریاست جمهوری، شورای شهر و ... همواره شاهد حضور پرشور و گسترده مردم بوده است.

وی با تاکید بر اینکه حضور مردم در صحنه انتخابات همان مردمسالاری دینی است، عنوان کرد: همواره مردم ایران اسلامی خودشان آزادانه انتخاب خود را انجام می دهند.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه به هیچ عنوان مشارکت مردم در انتخابات با دروغهای بزرگ دشمنان کاهش نمی یابد، ادامه داد: به طور حتم مردم ایران اسلامی در روز 12 اسفند ماه رکورد جدید و حضوری دشمن شکن خواهد داشت.

دهمرده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به صحبتهای برخی نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی بیان داشت: برخی از این نامزدها در صحبتهای خود از برگشت بودجه استان یا عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران حرف می زنند.

وی با بیان اینکه برخی عناصر و نامزدها از مطالبات 50 یا 100 میلیارد تومانی پیمانکارانی صحبت می کنند که هنوز پرداخت نشده است، ادامه داد: این اعداد و ارقام از کجا آمده و این اعداد از کجا برگشت داده شده است را ما نمی دانیم.

استاندار لرستان تصریح کرد: این عناصر و نامزدها تعدادشان محدود و شاید در حد یک درصد است.

دهمرده با تاکید بر اینکه هر نامزد انتخاباتی که درخواست ملاقات با من را داشته با او جلسه گذشته ام، ادامه داد: این در حالیست که با برخی از این کاندیداها بیشتر از دو بار یا حتی پنج بار جلسه و ملاقات داشته ام.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر فضای انتخاباتی در استان مطلوب است، ادامه داد: تاکنون 99 درصد کار در این زمینه به خوبی پیش رفته و ما آمادگی لازم را در مورد هر موضوعی در استان داریم.