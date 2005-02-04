هوشنگ ظريف: جوانها بيشتر به گيتار علاقه نشان مي دهند

"هوشنگ ظريف" نوازنده تار و سرپرست گروه پايور در گفت وگو با خبرنگار موسيقي "مهر" گفت: امسال از گروه پايور براي اجراي برنامه از طرف جشنواره دعوت شد و چون اين گروه به اسم گره پايور است ترجيح داديم از كارهاي ايشان استفاده كنيم.

وي افزود: اين گروه متجاوز از 20 سال است كه با هم همكاري دارند علت اينكه ديگر اعضاي گروه پايور در برنامه حضور ندارند اين است كه بخاطر كسالت آقاي پايور گروه پراكنده شد و هر كدام از آقايان در گرههاي ديگر فعاليت دارند اما سعي ما بر اين است كه همه را دوباره جمع كنيم و انشاءالله در آن طرف سال اجرايي با تمام اعضاي گروه داشته باشيم.

وي همچنين افزود: هر موسيقي جايگاه خاص خودش را دارد. امروزه جوانها بيشتر به موسيقي پاپ گرايش پيدا كردند و به ساز گيتار علاقه نشان مي دهند. و بيشتر هم در اين گروهها فعاليت مي كنند. كه براي اصلاح آن بايد نه تنها در جشنواره بلكه در طول سال در سالنهاي مختلف از موسيقي اصيل و سنتي تا استفاده شود و اين امكانات را براي جوانها فراهم كنند. و البته صدا و سيما هم نقش مهمي دارد كه مي تواند با پخش بيشتر موسيقي سنتي و اصيل گوش جوانها را به موسيقي، خوب آشنا كند.

وي در ارتباط با ضبط تكنوازي خود گفت: در حال حاضر بيشتر درگير تدريس هستم و وقتم را بيشتر صرف كارهاي جنبي مي كنم و اين گرفتاريها اجازه نمي دهد تا من كار ضبط به صورت تكنوازي داشته باشم دوستان و نزديكان هم خيلي مصر به اين كار هستند اما متاسفانه به خاطر كارهاي جانبي زمان لازم را براي آمادگي ندارم.