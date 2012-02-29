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۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۱۱

در نیمه دوم سال جاری/

14 کلاس نهضت قرآن آموزی در سمنان برگزار شد

14 کلاس نهضت قرآن آموزی در سمنان برگزار شد

سمنان-خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سمنان از برگزاری 14 کلاس نهضت قرآن آموزی نیمه دوم سال جاری در این شهرستان خبر داد.

حجت الاسلام یدالله تقوی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام برگزاری 14 کلاس نهضت قرآن آموزی در شهرستان سمنان افزود: این کلاس ها شامل، هفت کلاس روخوانی، چهار کلاس روانخوانی و  سه کلاس مفاهیم سطح یک بوده است.

وی تصریح کرد: این دوره ها از محل اعتبارات مصوب درالقرآن الکریم استان پرداخت و توسط موسسات قرآن اجرا می شود.

تقوی نیا اظهار داشت: موسسات قرآنی در شش ماهه دوم سال علاوه بر اختصاص سهیمه از طرف این اداره، 9 کلاس روخوانی، پنج کلاس روانخوانی و چهار کلاس مفاهیم را اجرا کرده است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سمنان، آشنایی نوجوانان و جوانان با مفاهیم قرآن کریم و کسب آموزه های قرآن را از مهمترین اهداف برگزاری این دوره از کلاس ها عنوان کرد.

پنج موسسه و مرکز قرآنی در زمینه برگزاری کلاس های قرآنی در سمنان فعال هستند.

کد مطلب 1546792

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