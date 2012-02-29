14 کلاس نهضت قرآن آموزی در سمنان برگزار شد

حجت الاسلام یدالله تقوی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام برگزاری 14 کلاس نهضت قرآن آموزی در شهرستان سمنان افزود: این کلاس ها شامل، هفت کلاس روخوانی، چهار کلاس روانخوانی و سه کلاس مفاهیم سطح یک بوده است.

وی تصریح کرد: این دوره ها از محل اعتبارات مصوب درالقرآن الکریم استان پرداخت و توسط موسسات قرآن اجرا می شود.

تقوی نیا اظهار داشت: موسسات قرآنی در شش ماهه دوم سال علاوه بر اختصاص سهیمه از طرف این اداره، 9 کلاس روخوانی، پنج کلاس روانخوانی و چهار کلاس مفاهیم را اجرا کرده است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سمنان، آشنایی نوجوانان و جوانان با مفاهیم قرآن کریم و کسب آموزه های قرآن را از مهمترین اهداف برگزاری این دوره از کلاس ها عنوان کرد.

پنج موسسه و مرکز قرآنی در زمینه برگزاری کلاس های قرآنی در سمنان فعال هستند.