آمریکا تاوان توهین به قرآن را می پردازد/ عربستان به امت ‏اسلامی برگردد

"محمد حسن جعفری" در رابطه با دلایل توهین سربازان آمریکایی به کتاب مقدس قرآن گفت: این اولین بار نیست که آمریکاییها به ساحت مقدس قرآن توهین می کنند و آخرین بار نیز نخواهد بود، زیرا سیاست ایالات متحده با سیاست های رژیم صهیونیستی گره خورده و همه آنها یک هدف را دنبال می کنند و آن مبارزه با مسلمانان و جهان اسلام است.

وی افزود: هم و غم آمریکا و رژیم صهیونیستی به چالش کشیدن مسلمانان است و بارها ادعاهایی را در خصوص فعالیت های تروریستی مسلمانان و اینکه آنها حقوق بشر را رعایت نمی کنند بیان می کنند اما واقعیت این است که مسلمانان در نهایت بلوک غرب را شکست می دهند.

رئیس مجمع فرهنگی انقلاب اسلامی افغانستان تاکید کرد: امروزه به این باور رسیده ایم که کشورهای غربی درمانده اند حتی عربستانی ها نیز علیه حکومت خود تظاهراتی را انجام می دهند.

وی افزود: از سوی دیگر شماری از کشورهای غربی همچون فرانسه، برای چند سال آتی به کشوری اسلامی تبدیل می شوند و در قلب اروپا جای می گیرند. مکتب الحادی شرق به نتیجه نرسیده است و این تنها اسلام است که پاسخگوی نیاز بشر در تمام افکار است.

سیاست ایالات متحده با سیاست های رژیم صهیونیستی گره خورده و همه آنها یک هدف را دنبال می کنند و آن مبارزه با مسلمانان و اسلام است.

مدیرمسئول نشریه وفا در پاسخ به این پرسش که تاثیرات این اقدام نظامیان در روند جنگ افغانستان و حضور نیروهای آمریکایی در این کشور چیست، گفت: اقدامات نظامیان آمریکایی نتیجه ای در بر نداشته است.

وی افزود: طالبان ساخته و پرداخته خود غرب است و هم اکنون احساسات ضد آمریکایی در میان مردم افغانستان به اوج خود رسیده است. در سالهای گذشته آمریکایی ها حتی نتوانستند امنیت نسبی را در افغانستان برقرار کنند.

مدیرمسئول خبرگزاری افغان ایرکا گفت: هر روز شاهد کشته شدن نمایندگان افغانی بسیاری هستیمٰ؛ افراد زیادی در مساجد کشته می شوند و هر روز بر میزان حملات انتحاری و انفجارها افزوده می شود.

وی افزود: غربی ها به خصوص آمریکا به اصول و تعهدات خود در قبال افغانستان پایبند نبوده و فقط دنبال منافع خود هستند و در پی ایجاد ثبات و آرامش در کشورمان نیستند.

دبیرکل حزب رفاه ملی افغانستان در پاسخ به این پرسش که "وظیفه دولتمردان افغانستان در قبال توهین به مقدسات اسلام چیست؟" گفت: حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان مردم را به آرامش دعوت کرد و خواستار محاکمه هتاکان به مقدسات اسلام طبق قوانین اسلام شد.

وی افزود: اگر غربی ها می خواهند آبرومندانه تا سال 2014 در افغانستان بمانند باید قضات افغانی محاکمه عاملان این اقدام شنیع نظامیان آمریکایی را انجام دهند و به محاکمه آمریکاییها اعتماد نداریم.

رئیس مجلس فرهنگی انقلاب اسلامی افغانستان در رابطه با عواقب منطقه ای توهین به مقدسات اسلام و اعتراضات پس از آن گفت: جهانیان در حال محکومیت اقدام شنیع نظامیان آمریکایی در سوزاندن کتاب مقدس قرآن هستند و این موضوع نه تنها به افغانستان مربوط می شود بلکه توهین به تمام ادیان الهی است.

وی تاکید کرد: اسلام دین صلح، صفا و نجابت است و هتاکان به مقدسات اسلامی باید محاکمه شوند. تمام مسلمانان باید اتحاد خود را حفظ کرده زیرا آمریکا در حال نابودی است و حتی برخی از مقامات این کشور این موضوع را قبول دارند.

مدیر مسئول نشریه وفا گفت: هر چند غربی ها بر ایران فشار وارد کردند اما ایرانی ها هر روز قوی تر شدند،‌ به عنوان مثال در 22 بهمن شاهد راهپیمایی گسترده مردم ایران در سراسر این کشور و سردادن شعارهای ضد آمریکایی بودیم.

وی افزود: مردم لیبی، مصر، عربستان، بحرین به اسلام گرایش دارند و امیدوارم آمریکاییها سرعقل بیایند و دیگر به مقدسات اسلام توهین نکنند زیرا برای آنها گران تمام می شود.

مدیرمسئول خبرگزاری افغان ایرکا در پاسخ به این پرسش که "وظیفه کشورهای اسلامی در قبال اقدامات مکرر غربی ها درتوهین به مقدسات اسلامی چیست؟" گفت: نفت دنیا، بازار کار و مصرف کالاهای غربی اغلب در دست ما مسلمانان است و باید متحدانه با محوریت جمهوری اسلامی ایران حرکت کنیم .

وی افزود: حتی این موضوع را به عربستان سعودی نیز پیشنهاد می کنم تا دست از توسل به غرب بردارد و با دیگر کشورهای اسلامی متحد و همسو شود.

محمد حسن جعفری گفت: دنیای امروز بدون اتحاد و همدلی و همسویی مسلمانان صورت نمی گیرد. ایران کشوری است که از تروریسم ضربه خورده است اما توانسته اقدامات قابل توجهی را برای مبارزه با تروریسم انجام دهد. امیدوارم مسلمانان از این وضعیت نجات پیدا کنند و زمینه توهین به مقدسات اسلام دیگر فراهم نشود.

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مصاحبه: معصومه زارع