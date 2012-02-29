درخشش فرش ایلام در آلمان/ دعوت شش کاراته کای ایلامی به اردوی تیم ملی

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر شرکت سهامی فرش ایلام گفت: فرش های تولیدی ایلام در نمایشگاه بین المللی دموتکس در شهر هانوفر آلمان خوش درخشیدند.

مراد ناصری با بیان اینکه این نمایشگاه به مدت چهار روز در شهر هانوفر آلمان برگزار شد، افزود: فرش تولیدی ایلام با توجه به اصالت طرح، رنگ و مرغوبیت مواد در بازارهای خارجی از شهرت جهانی برخوردار است.



وی با بیان اینکه دستبافته های ایلامی در این نمایشگاه بین المللی توجه مشتریان و بازرگانان خارجی فرش را جلب کرده است، افزود: این رویداد فرصتی فراهم آورد تا به بهترین شکل و در فضای نمایشگاهی مناسب دست آفرینه های ایلام در معرض دید تجار، تولیدکنندگان و خریداران فرش اروپایی قرار گیرد.



مدیر شرکت سهامی فرش ایلام با اشاره به اینکه هدف از حضور در این نمایشگاه معرفی دستبافته ها و دریافت سفارش بافت فرش توسط تولیدکنندگان و بازرگانان اروپایی و ایرانیان مقیم آلمان و کشورهای اروپایی بوده است، اظهار داشت: رهاورد حضور در نمایشگاه افزون بر شناساندن ظرافت هنرمندان فرشباف ایلامی، دریافت 50 درصد ظرفیت و سفارش تولید فرش استان برای سال آینده بود.

استقرار 34 پایگاه فوریت پزشکی در استان ایلام برای خدمات دهی در ایام نوروز

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام گفت: بیش از 34 پایگاه فوریت‌های پزشکی در سطح استان آمادگی ارائه خدمات پزشکی به مسافران نوروزی را دارند.

عبدالله فلاحی اظهار داشت: در این پایگاه‌های بهداشتی - درمانی جاده‌ای، بیش از 180 نفر در ایام تعطیلات به طور شبانه‌روزی، به خدمات‌دهی مسافران مشغول می‌شوند.

وی با بیان این‌که علاوه بر استفاده کامل از ظرفیت‌های دولتی در زمینه خدمت‌رسانی بهداشتی درمانی در ایام نوروز از ظرفیت‌های بخش خصوصی نیز استفاده می‌شود، افزود: در این ایام از بیش از 25 درصد ظرفیت‌های کاری بخش خصوصی برای خدمات‌دهی بیشتر و بهتر به مردم استفاده می‌شود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام با اشاره به این‌که همه درمانگاه‌های خصوصی و دولتی استان در تعطیلات نوروز فعال هستند و هیچ مشکلی در زمینه خدمت‌رسانی پزشکی - بهداشتی در این ایام نداریم، تصریح کرد: همه اورژانس‌های پزشکی و بیمارستان‌ها آمادگی پذیرش مراجعه کنندگان را دارند.

طرح امداد نوروزی هلال احمر 25 اسفندماه در ایلام آغاز می شود

مدیر عامل جمعیت هلال احمر ایلام از آغاز اجرای طرح امداد نوروزی از 25اسفندماه جاری در این استان خبر داد.

صادق طیبی گفت: در اجرای این طرح 15پست ثابت، سیار و موقت در استان دایر می شود.



وی ادامه داد: در این طرح بیش از 700 نفر روز امدادگر و پرسنل این جمعیت آماده استقبال از مسافران و کاروان های راهیان نور به این استان هستند.



وی برپایی دو تخته چادر راپال هرکدام با ظرفیت 400 نفر در نقطه ایثار شهرستان مهران، شرهانی دهلران و برپایی 80 تخته چادر برای اسکان اضطراری در مناطق مذکور با تمام تجهیزات و امکانات را از دیگر خدمات حوزه امداد و نجات جمعیت هلال احمر این استان عنوان کرد.

برپایی چادرهای اسکان در مجاورت جاذبه‌های مذهبی ایلام

اعضای ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی ایلام با هدف ارائه خدمات مناسب به زائران و مسافران اقدام به برپایی چادرهای اسکان و استقرار مرکز فوریت‌های پزشکی در مجاورت جاذبه‌های مذهبی استان خواهند کرد.



سرپرست اداره ‌کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام اظهار داشت: در تعطیلات نوروز به منظور معرفی صنایع دستی استان نمایشگاه فرش با حضور قالی‌بافان برجسته استان در تمام شهرستان‌ها برگزار می‌شود.



علی قاسم‌پور افزود: برنامه‌ریزی‌های لازم به منظور اجرای برنامه‌های فرهنگی، شاد و مفرح و تشکیل کمیته فرهنگی با مسئولیت اداره ارشاد اسلامی برای گردشگران ورودی استان انجام شده است.



وی با بیان این که کمیته راهیان نور با شناسایی مناطق جدید در زمینه بازدید کاراوان‌های راهیان نور اقدامات لازم را انجام خواهند داد، تصریح کرد: در جلسات ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی مقرر شد فرمانداری شهرستان‌های ایلام، مهران و دهلران نسبت به برنامه‌ریزی در زمینه چگونگی پذیرایی از کاروان‌های راهیان نور و رفع نواقص اقدامات لازم را انجام دهند.

تامین امنیت زائران اماکن متبرکه ایلام در نوروز

با قرار گرفتن اماکن زیارتی و سیاحتی ایلام زیر پوشش برنامه‌های نیروی انتظامی، امنیت زائران و مسافران ورودی به استان در نوروز 91 تامین می‌شود.



فرمانده انتظامی ایلام با بیان این که طرح نظارت بر اماکن عمومی یکی از برنامه‌های موفق پلیس در آستانه نوروز است، اظهار داشت: با توجه به اهمیت آرامش و اطمینان مسافران، پلیس برای تامین امنیت اجتماعی در تعطیلات نوروز از هیچ کوششی فروگذار نخواهد کرد.



سرهنگ سیدموسی حسینی افزود: برای جلوگیری از وقوع حوادث احتمالی ضروری است متولیان و هیئت امنای بقاع متبرکه سامانه‌های الکترونیکی مدار بسته در اماکن زیارتی نصب کنند.

آماده‌سازی محوطه‌ یادمان‌های دفاع‌ مقدس ایلام برای نوروز

آماده‌سازی محوطه یادمان‌های دفاع ‌مقدس ایلام در دستور کار کمیته امنیت انتظامی و راهیان نور ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان قرار دارند.



سخنگوی ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان ایلام اظهار داشت: اقدامات حفاظتی لازم برای تامین امنیت در پارک‌ها، کمپ‌ها و محل‌های تجمع مسافران انجام می‌شوند.



محمد نورالهی با بیان این که جایگاه‌های سوخت سیار ویژه نوروز پیش‌بینی شده است، افزود: آماده‌سازی ترمینال‌ها و پایانه‌ها برای استقبال و سرویس‌دهی به مسافران، امداد به خودروهای حادثه‌ دیده و بهره‌گیری از اتوبوس‌های شهرداری‌ها برای جایگزین خودروهای خراب در راه مانده و انتقال مسافران به مکان‌های امن و نزدیک‌ترین شهر از برنامه‌های پیش‌بینی شده برای نوروز 91 است.



وی با اشاره به شناسایی نقاط حادثه‌خیز و نصب تابلوهای هشداردهنده، تصریح کرد: هماهنگی‌های لازم برای رفع نواقص تابلوهای راهنمای مسیر و علائم راهنمایی و ترافیکی صورت گرفته است.

نشست ماهانه مجمع امور صنفی شهر ایلام

استاندار ایلام در این نشست بر نقش مهم اصناف در تثبیت قیمت کالاها تاکید کرد.

اعلایی با بیان اینکه حیات شهر به بازار بستگی دارد افزود : نقش صنوف در پیشرفت و توسعه و هماهنگی بین عرضه و و تقاضا بسیار مهم است .در این نشست مقرر شد کمیسیونی برای انتقال صنوف آلاینده به خارج ازشهر تشکیل شود .

همچنین بر تشکیل کمیته تخصصی برای رفع مشکل اتحادیه خبزان تاکید شد .تعیین مکان احداث نمایشگاه بین المللی ایلام و کنترل بازار از طریق کنترل بازار های تخصصی از دیگر مباحث مطرح شده در نشست ماهانه مجمع امور صنفی شهر ایلام بود.

دعوت شش کاراته کای ایلامی به اردوی تیم ملی کشور

پنج نفر از این افراد به اردوی تیم ملی آقایان و یک نفر هم به اردوی تیم ملی بانوان دعوت شده است.

تیم کاراته استان در ماههای اخیر 117 مدال در مسابقات قهرمانی کشور کسب کرده است.

کارگاه آموزشی انتخابات در ملکشاهی برگزار شد

در این کارگاه در خصوص چگونگی برگزاری یک انتخابات سالم و باشکوه بحث و تبادل نظر شد.

در شهرستان ملکشاهی 500 عضو هئیت اجرایی و نظارت در 23 شعبه اخذ رای کار برگزاری انتخابات را بر عهده دارند.

جلسه انتخاباتی با محور بررسی جرائم انتخاباتی در فرمانداری ایلام برگزار شد



فرماندار ایلام در این نشست به ضرورت برخورد با تخلفات انتخاباتی اشاره کرد و گفت: تاکنون روند تبلیغات انتخابات در حوزه انتخابیه ایلام مطلوب بوده و وقوع جرائم انتخابات گزارش نشده است.

ارجمندی با تاکید بر ضرورت فرهنگ سازی در امر تبلیغات سالم ، از مردم و هیئت های اجرایی و نظارت خواست در صورت مشاهده تخلفات انتخاباتی موضوع را به صورت مستند اعلام تا با متخلفان برخورد قانونی شود.