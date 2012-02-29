کمک 200 میلیونی به خانواده زندانیان/ آزادی 20 زندانی

محسن نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کمکهای مردمی و فعالیت انجمن حمایت از زندانیان در سال 90 رشد داشته است گفت: در بخش پذیرش و تشخیص مددجویان آمارها از ثبت سه هزار و 556 مورد خبرمی دهد که از این تعداد یکهزار و 738 مورد مراجعه حضوری، 269 مورد مشاوره حضوری، یکهزار و 439 مورد مشاوره تلفنی و 110 مورد تشکیل پرونده در سال 90 ثبت شده است.

وی افزود: پرداخت 785 مورد مستمری به ارزش 49 میلیون تومان، 272 مورد هزینه ایاب و ذهاب به ارزش 4 میلیون تومان، 11 مورد اجور معوقه به ارزش 3.5 میلیون تومان، 53 مورد کمک هزینه تحصیلی به ارزش 3.5 میلیون تومان، هشت مورد کمک هزینه زندگی به ارزش 300 هزار تومان، 20 مورد کمک هزینه درمانی به ارزش 600 هزار تومان بخشی از هزینه های صرف شده برای مددجویان انجمن در سال 90 بوده است.

نصیری گفت: همچنین انجمن با پرداخت یک مورد هزینه انتقال زندانی به زندان محل سکونت خود و 146 مورد هزینه افتتاح حساب عابر بانک به ارزش 1.5 میلیون تومان گامی در جهت رفاه حال مددجویان برداشته است.

مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان مرکز 453 مورد کمکهای غیر نقدی انجمن به خانواده ها را شامل اهداء بن و توزیع بن شهرداری عنوان کرد و افزود: ارزش ریالی این کمکهای 45 میلیون تومان بوده است.

وی گفت: انجمن حمایت از زندانیان مرکز با پرداخت 9 میلیون تومان در سال جاری توانست 20 زندانی را آزاد کند.

همچنین جمع کل کمکهای نقدی و غیرنقدی در 9 ماه سال 90 به خانواده های زندانیان 200 میلیون تومان بوده است.