پرستاران با ثبت نام در سامانه نظام پرستاری جایزه می گیرند

به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور بهره برداری از سامانه عضویت این سازمان در امر اطلاع رسانی؛ به اطلاع می رسد، اعضای محترم کادر پرستاری کشور که اطلاعات شخصی خود را از 10 اسفند 90 تا 27 اسفند 90 در سامانه عضویت سازمان تکمیل کنند به قید قرعه جایزه اهدا می شود.

این جوایز عبارتند از کارت هدیه 100 هزار تومانی به 10 نفر، اقامت رایگان در مشهد مقدس به مدت 3 روز برای 20 نفر با خانواده و اقامت رایگان در بابلسر به مدت 3 روز برای 20 نفر با خانواده ضمن اینکه اسامی برندگان در پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری منتشر می شود.

علاقه مندان برای اصلاح و تکمیل اطلاعات خود به آدرس portal.ino.ir مراجعه کنند یا از از طریق نوار سمت راست پایگاه اطلاع رسانی سازمان به قسمت عضویت در سازمان وارد شوند.