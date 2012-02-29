امیر خوش‌خبر در گفتگو با خبرنگار مهر با یادآوری اینکه اردوهای آماده‎سازی تیم ملی والیبال از 17 اسفندماه آغاز خواهد شد، اظهارداشت: باتوجه به حضور چهار تیم در مرحله پلی‎آف لیگ برتر، مرحله نخست اردو ویژه بازیکنان تیم‏هایی است که به این مرحله نرسیده‎اند اما در مجموع لیگ عملکرد به نسبت قابل قبولی داشته‎اند.

وی تصریح کرد: خیلی از بازیکنان دعوت شده به اردوی نخست تیم ملی صاحب اسم نیستند اما به خوش درخشیدن در مرحله رفت و برگشت لیگ برتر امسال مستحق حضور در اردوی تیم ملی هستند.

سرپرست تیم ملی والیبال با بیان اینکه اسامی بازیکنان دعوت شده با اردوی نخست پس از هماهنگی با "خولیو ولاسکو" اعلام خواهد شد، خاطرنشان کرد: البته برخی از بازیکنان فقط به منظور تست شدن به اردو فراخوانده می‎شوند و ممکن است با توجه ملحق شدن تدریجی ملی‎پوشان پیشین، خیلی زود هم از اردو کنار بروند اما ولاسکو روی حضور آنها و اینکه عملکردشان را زیر نظر بگیرد، تاکید دارد.

خوش‎خبر با اشاره به اینکه پس از پایان مسابقات لیگ برتر و استراحت دو هفته‎ای بازیکنان چهار تیم پلی‏آف، اردوهای آماده‌سازی تیم ملی با حضور نفرات جدید و دعوت شده از این تیم‏ها پیگیری خواهد شد از ایجاد تغییراتی در ترکیب نهایی تیم ملی خبر داد و تصریح کرد: شاید به واسطه این تغییرات ترکیب جدید تیم ملی از نظرفنی و تاکتیکی تفاوت زیادی با تیم ملی گذشته نکند اما ولاسکو روی انجام شدن آن تاکید دارد.

سرپرست تیم ملی والیبال گفت: سرمربی تیم ملی ترجیح می‏دهد از کسانی در اردوهای جدید و ترکیب نهایی استفاه کند که انگیزه المپیکی بیشتری نسبت به سایر نفرات داشته باشند و به قول خودش با رویای المپیک زندگی کنند. ولاسکو به دنبال استفاده از این بازیکنان است که در عین حال از نظر فنی و تاکتیکی هم توانایی‎های کاملی دارند.

وی همچنین به این پرسش خبرنگار مهر مبنی براینکه "آیا در دور جدید تمرینات تیم ملی از مربی ایرانی در کادر فنی استفاده خواهد شد؟"، اظهارداشت: به احتمال زیاد این کار انجام خواهد شد اما هنوز در این زمینه و اینکه از چه کسی استفاده شود، به جمع بندی نهایی نرسیده‏ایم. پس از بازگشت ولاسکو تکلیف کادر فنی هم مشخص خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اردوی آماده سازی تیم ملی والیبال از 17 اسفندماه آغاز می شود. این تیم باید برای شرکت در رقابت‌های انتخابی المپیک آماده شود که خردادماه سال آینده با حضور هشت تیم در ژاپن برگزار می‌شود. قهرمان و بهترین تیم آسیایی این رقابت‎ها سهمیه حضور در بازی‏های المپیک لندن را دریافت می‎کنند. رقابت‎های ژاپن آخرین فرصت برای المپیکی شدن والیبال ایران است.