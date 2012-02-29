امیر خوشخبر در گفتگو با خبرنگار مهر با یادآوری اینکه اردوهای آمادهسازی تیم ملی والیبال از 17 اسفندماه آغاز خواهد شد، اظهارداشت: باتوجه به حضور چهار تیم در مرحله پلیآف لیگ برتر، مرحله نخست اردو ویژه بازیکنان تیمهایی است که به این مرحله نرسیدهاند اما در مجموع لیگ عملکرد به نسبت قابل قبولی داشتهاند.
وی تصریح کرد: خیلی از بازیکنان دعوت شده به اردوی نخست تیم ملی صاحب اسم نیستند اما به خوش درخشیدن در مرحله رفت و برگشت لیگ برتر امسال مستحق حضور در اردوی تیم ملی هستند.
سرپرست تیم ملی والیبال با بیان اینکه اسامی بازیکنان دعوت شده با اردوی نخست پس از هماهنگی با "خولیو ولاسکو" اعلام خواهد شد، خاطرنشان کرد: البته برخی از بازیکنان فقط به منظور تست شدن به اردو فراخوانده میشوند و ممکن است با توجه ملحق شدن تدریجی ملیپوشان پیشین، خیلی زود هم از اردو کنار بروند اما ولاسکو روی حضور آنها و اینکه عملکردشان را زیر نظر بگیرد، تاکید دارد.
خوشخبر با اشاره به اینکه پس از پایان مسابقات لیگ برتر و استراحت دو هفتهای بازیکنان چهار تیم پلیآف، اردوهای آمادهسازی تیم ملی با حضور نفرات جدید و دعوت شده از این تیمها پیگیری خواهد شد از ایجاد تغییراتی در ترکیب نهایی تیم ملی خبر داد و تصریح کرد: شاید به واسطه این تغییرات ترکیب جدید تیم ملی از نظرفنی و تاکتیکی تفاوت زیادی با تیم ملی گذشته نکند اما ولاسکو روی انجام شدن آن تاکید دارد.
سرپرست تیم ملی والیبال گفت: سرمربی تیم ملی ترجیح میدهد از کسانی در اردوهای جدید و ترکیب نهایی استفاه کند که انگیزه المپیکی بیشتری نسبت به سایر نفرات داشته باشند و به قول خودش با رویای المپیک زندگی کنند. ولاسکو به دنبال استفاده از این بازیکنان است که در عین حال از نظر فنی و تاکتیکی هم تواناییهای کاملی دارند.
وی همچنین به این پرسش خبرنگار مهر مبنی براینکه "آیا در دور جدید تمرینات تیم ملی از مربی ایرانی در کادر فنی استفاده خواهد شد؟"، اظهارداشت: به احتمال زیاد این کار انجام خواهد شد اما هنوز در این زمینه و اینکه از چه کسی استفاده شود، به جمع بندی نهایی نرسیدهایم. پس از بازگشت ولاسکو تکلیف کادر فنی هم مشخص خواهد شد.
به گزارش خبرنگار مهر، اردوی آماده سازی تیم ملی والیبال از 17 اسفندماه آغاز می شود. این تیم باید برای شرکت در رقابتهای انتخابی المپیک آماده شود که خردادماه سال آینده با حضور هشت تیم در ژاپن برگزار میشود. قهرمان و بهترین تیم آسیایی این رقابتها سهمیه حضور در بازیهای المپیک لندن را دریافت میکنند. رقابتهای ژاپن آخرین فرصت برای المپیکی شدن والیبال ایران است.
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