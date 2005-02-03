حضورم منتفي نيست ؛ مشغول نظر سنجي هستم // اجماع جناحها روي كانديد مورد نظر بايد قبل از پايان سال شكل گيرد // اگر هاشمي نيايد و نيروي ميانه ديگري نباشد قطعا جناح راست پيروز است

حسن روحاني در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار سياسي "مهر" افزود: نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري قطعا در دور اول به نتيجه نخواهد رسيد و همه پذيرفته اند كه انتخابات رياست جمهوري دو مرحله اي خواهد بود و بيشتر به فكر مرحله دوم هستند، بر اين اساس براي آنها مهم نيست در جناحي كه 5 كانديدا وجود دارد يكي از آنها راي بيشتري به دست آورد.



وي خاطرنشان كرد: امكان دارد تعدد نامزدها مفيد تحليل شود اما از لحاظ كار جناحي و حزبي قطعا كاري نيست كه مطلوب احزاب و جريان هاي سياسي باشد.



روحاني تصريح كرد: هر حزب و جناحي مي خواهد يك كانديداي واحد داشته باشد تا اميد به پيروزي براي آنان بيشتر شود، مگر اينكه تعدد كانديداهاي دو جناح آنقدر زياد باشد كه هر دو جناح از پيروزي مايوس باشند.



دبير شوراي عالي امنيت ملي تاكيد كرد: در صورتي كه در محاسبات تصور شود كه دو نفر در يك جناح اكثريت آرا را كسب كنند كه بعيد است چنين اتفاقي بيفتد، اگر محاسبات براي انتخابات دو مرحله اي باشد تعدد شايد پذيرفته شده باشد، اما اگر دو جناح به فكر اين باشند كه در مرحله اول پيروز شوند كه قطعا اينگونه است، تعدد كانديداها مفيد نخواهد بود.



روحاني خاطرنشان كرد: هر جريان سياسي به دنبال تعيين يك نامزد واحد است اما اينكه موفق مي شود يا نه؟ مساله پيچيده اي است و علت اينكه دو جناح نتوانسته اند تا كنون به وحدت برسند پيچيدگي موضوع است.



وي با تاكيد بر اينكه هر دو جناح نمي دانند چه كانديداهايي به صحنه خواهند آمد، اضافه كرد: در نهايت تا پايان سال جاري جناح ها به يك نظرات بسيار روشني خواهند رسيد و اگر بنا باشد به اجماع دست يابند قبل از پايان سال بايد اين اقدام صورت گيرد.



دبير شوراي عالي امنيت ملي حضور يا عدم حضور هاشمي رفسنجاني در انتخابات را در روند رقابت ها بسيار مهم عنوان كرد و افزود: هاشمي رفسنجاني زماني كه رسما اعلام كند به عنوان كانديداي نهمين دوره انتخابات حضور خواهد يافت، اتفاقات بعد از اعلام ايشان و كناره گيري برخي از عرصه نيز بسيار مهم است.



روحاني اظهار داشت: پيش بيني اوليه اين است كه هاشمي رفسنجاني مي تواند در ميان كانديداها بيشترين راي را داشته باشند اما زماني مي توان دقيق تر اين مساله را پيش بيني كرد كه آرايش جناح ها به طور قطعي شكل گرفته باشد.



دبير شوراي عالي امنيت ملي با تاكيد بر اينكه حضور من در انتخابات منتفي نيست، گفت: چون آرايش دقيق انتخابات براي من روشن نيست و نمي دانم چه افرادي به صحنه خواهند آمد و آرايش نهايي نيروها چگونه خواهد بود، به تصميم نهايي و قطعي نرسيده ايم و تا پايان سال حضور يا عدم حضورم را اعلام خواهم كرد.



روحاني در ادامه خاطرنشان كرد: از طريق برخي دوستان نظرسنجي هايي را انجام مي دهم و بر اساس آن تصميم لازم را خواهم گرفت.



وي در عين حال تاكيد كرد: اگر فردي يا جرياني حضور خود را تا قبل پايان سال اعلام نكرد نشان مي دهد كه وارد عرصه نخواهد شد. شوراي هماهنگي ناچار است يكي از كانديداهاي خود را با عنوان كانديداي اصلي اعلام كند و اين كار را خواهد كرد و در ماه بهمن معرفي خواهد شد.



روحاني افزود: اينكه بعد از اعلام نامزد واحد اصولگرايان بقيه كنار خواهند رفت جاي بحث دارد و مشكلاتي در اين زمينه پيش خواهد آمد. اما اگر هاشمي رفسنجاني قبل از اعلام نامزد نهايي اصولگرايان نامزدي خود را اعلام كند شوراي هماهنگي با مشكلات جدي مواجه خواهد شد.



وي در ادامه تحليل خود تاكيد كرد: در صورت حضور هاشمي رفسنجاني در عرصه انتخابات شوراي هماهنگي نمي تواند تصميم روشني بگيرد و بايد هاشمي را تاييد كند زيرا در غير اين صورت حتما دچار تفرقه خواهد شد.



روحاني با تاكيد بر اينكه در شرايط فعلي همه چيز بسته به حضور يا عدم حضور هاشمي رفسنجاني است، گفت: هر جناحي كه به صحنه مي آيد قصد پيروزي را در اولويت برنامه هاي خود قرارمي دهد، در شرايط فعلي بسته به اينكه هاشمي بيايد يا نيايد و يا نيروي ميانه اي در كار نباشد و تنها جناح چپ و راست باشند، اميد موفقيت جناح راست بيشتر است. اما اگر نيروهاي وسط به صحنه بيايند اوضاع تغيير خواهد كرد.



وي افزود: نظرسنجي هاي فعلي نمي تواند نتيجه انتخابات را تعيين كند در 8 سال پيش ديديم كه نظرسنجي ها تا ارديبهشت يك چيز مي گفت اما هفته هاي آخر اين نظرسنجي ها كاملا تغيير كرد.

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