767 هزار نفر در استان قزوین واجد شرایط رای دادن هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سیروس صابری سه شنبه شب در جلسه شورای اداری که در استانداری برگزار شد اظهارداشت: بستر برگزاری انتخاباتی سالم و قانونی در استان فراهم شده و 15 هزار نفر مجری برگزاری این رویداد مهم در استان هستند.



وی افزود: با تامین امکانات و تجهیزات مورد نیاز بستر لازم برای برگزاری انتخاباتی پر شور فراهم شده و 30 هزار نفر ساعت آموزش نیز برای دست اندرکاران تشکیل شده است.



صابری بیان کرد: با تشکیل جلسات هفتگی شورای تامین تمهیدات لازم برای تامین امنیت انتخابات استان هم فراهم شده و با همکاری رسانه ها ضمن اطلاع رسانی مناسب امیدواریم مشارکت مردم بیشتر شود.



767 هزار نفر در استان واجد شرایط رای دادن هستند



رئیس ستاد انتخابات استان قزوین تصریح کرد: 767 هزار و 745 نفر از مجموع جمعیت یک میلیون و 180 هزار نفری استان واجد شرایط رای دادن هستند که 64 هزار و 900 نفر رای اولی هستند.



وی افزود:916 شعبه اخذ رای برای جمع آوری آراء مردم استان پیش بینی شده که 662 شعبه ثابت و254 شعبه سیار تعیین شده است.



صابری گفت: با انصراف 12 نفر تاکنون 40 نفر برای رقابت در استان باقی مانده اند که 25 نفر در قزوین، هشت نفر در تاکستان و هفت نفر در بوئین زهرا برای ورود به مجلس با یکدیگر رقابت می کنند.



فضای رقابت در استان مطلوب و تنور انتخابات گرم است



رئیس ستاد انتخابات استان قزوین اظهارداشت: خوشبختانه با حضور داوطبان متعدد از گروههای مختلف با سلایق گوناگون خوشبختانه فضای رقابت در استان بسیار جدی و فشرده است و انتظار می رود شاهد حضور پر شور مردم در انتخابات باشیم.

وی بیان کرد: با رسیدن به روزهای پایانی تبلیغات داوطلبان تنور انتخابات گرم شده است و انتظار خلق حماسه دیگر از مردم می رود تا اقتدار نظام اسلامی بار دیگر به جهانیان نشان داده شود.



