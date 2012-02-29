کاپیتان تیم ملی فوتبال فرانسه در یورو 2012 مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دروازه بان تیم فوتبال لیون از سوی "لورن بلان"، سرمربی تیم فوتبال فرانسه، در آستانه دیدار چهارشنبه شب با آلمان، به عنوان کاپیتان این تیم در رقابت های جام ملت های اروپا انتخاب شده است.

بلان که پس از ناکامی فرانسه در جام جهانی 2010 جایگزین "ریمون دومه‌نش" در این تیم شد، تا به حال بازوبند کاپیتانی را به بازوی شماری از بازیکنان از جمله فرانک آبیدال، فیلیپ مکسس، فلورنت مالودا، سمیر نصری و آلو دیارا بسته است.

وی در تازه ترین اقدام خود، بازوبند را به لوریس 25 ساله داد و وقتی در نشست خبری از او سوال شد که آیا بازوبند در اختیار این بازیکن می ماند، پاسخ داد: "شما فکر کنید بله. فکر می کنم هوگو یکی از دو بازیکنی است که من نسبت به او خاطرجمع هستم.