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۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۵۵

کاپیتان تیم ملی فوتبال فرانسه در یورو 2012 مشخص شد

کاپیتان تیم ملی فوتبال فرانسه در یورو 2012 مشخص شد

"هوگو لوریس" با بازوبند کاپیتانی تیم فوتبال فرانسه در رقابت های یورو 2012 به میدان می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دروازه بان تیم فوتبال لیون از سوی "لورن بلان"، سرمربی تیم فوتبال فرانسه، در آستانه دیدار چهارشنبه شب با آلمان، به عنوان کاپیتان این تیم در رقابت های جام ملت های اروپا انتخاب شده است.

بلان که پس از ناکامی فرانسه در جام جهانی 2010 جایگزین "ریمون دومه‌نش" در این تیم شد، تا به حال بازوبند کاپیتانی را به بازوی شماری از بازیکنان از جمله فرانک آبیدال، فیلیپ مکسس، فلورنت مالودا، سمیر نصری و آلو دیارا بسته است.

وی در تازه ترین اقدام خود، بازوبند را به لوریس 25 ساله داد و وقتی در نشست خبری از او سوال شد که آیا بازوبند در اختیار این بازیکن می ماند، پاسخ داد: "شما فکر کنید بله.  فکر می کنم هوگو یکی از دو بازیکنی است که من نسبت به او خاطرجمع هستم.

کد مطلب 1546804

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