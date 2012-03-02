جزئیات انتقال دانشجویان از خارج به داخل/ اعلام شرایط معدل

به گزارش خبرنگار مهر، دانشجویان متقاضی انتقال به داخل کشور با دو روش می توانند به همراه مدارک لازم حداکثر تا یک‌ ماه پیش از شروع هر نیمسال تحصیلی، در دانشگاههای داخل کشور تحصیل کنند.

روش اول: ارائه تقاضا به وزارت علوم از طریق تکمیل تقاضانامه اینترنتی

در این روش دانشجو می‌تواند بدون نیاز به مراجعه حضوری، ضمن تکمیل فرم تقاضانامه انتقال، مدارک لازم را از طریق پست الکترونیک s_sekhavat@msrt.ir ارسال و یا مدارک را از هر طریق ممکن بصورت حضوری تحویل دبیرخانه شورا(مستقر در وزارت علوم - اداره کل امور دانشجویان داخل) کند.

در این تقاضانامه، دانشجو می‌تواند با توجه به سوابق تحصیلی خود شامل میانگین کل نمرات مقاطع تحصیلی قبلی، میانگین کل نمرات مقاطع تحصیلی فعلی، دانشگاه یا موسسه‌های محل تحصیل مقاطع قبلی، اعتبار دانشگاه و کشور محل تحصیل مقطع فعلی

همچنین اعلام محل سکونت خود یا والدین در ایران نسبت به انتخاب و پیشنهاد حداقل 1 و حداکثر 9 موسسه در داخل کشور جهت انتقال اقدام کند.

شورای انتقال پس از بررسی سوابق تحصیلی و مدارک ارسالی دانشجو، نسبت به تعیین موسسه در داخل برای انتقال دانشجو اقدام می کند. چنانچه موسسه‌های پیشنهادی دانشجو متناسب با سوابق تحصیلی قبلی و فعلی وی باشد از بین موسسه‌های پیشنهادی دانشجو و در غیر این‌صورت با نظر اعضای شورای انتقال نسبت به تعیین موسسه اقدام خواهد کرد.

تذکر مهم

چنانچه دانشجو متقاضی انتقال به دانشگاههایی است که با توجه به جداول همترازی 1 و 2 مجاز به انتخاب آنها نیست، پیشنهاد می‌شود دانشجو تقاضای خود را مستقیماً به همان دانشگاه ارائه کند. چون شورای انتقال تقاضاها را بر اساس وضعیت تحصیلی دانشجو بررسی می کند، ولی موسسه چنانچه با تقاضای انتقال دانشجو موافق باشد می‌تواند خارج از چارچوب نسبت به پذیرش و انتقال دانشجو اقدام کند.

روش دوم: ارائه تقاضا مستقیماً به موسسه مورد نظر

با توجه به مفاد تبصره 8 ماده 8 آیین‌نامه انتقال دانشجویان از خارج به داخل، تمام موسسات اعم از دانشگاه‌های دولتی، غیرانتفاعی، پیام نور، آزاد اسلامی و جامع علمی کاربردی می‌توانند راساً نسبت به پذیرش و انتقال دانشجویان متقاضی انتقال اقدام کنند و در صورت موافقت هر یک از این موسسات با انتقال دانشجو نیاز به استعلام یا مجوز از وزارت علوم برای انتقال و ثبت نام دانشجو نیست.

بنابراین متقاضیان انتقال می‌توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی و یا تماس با هریک از موسسات مورد نظر و آگاهی از نحوه پذیرش آنها نسبت به ارائه تقاضای خود اقدام کنند.

با توجه به محدودیت پذیرش دانشجویان دوره دکتری در دانشگاه‌ها، به دانشجویان متقاضی انتقال این دوره اکیداً توصیه می‌شود تقاضای خود را مستقیماً به دانشگاههای مورد نظر ارائه دهند.



حداقل شرایط لازم برای انتقال مطابق ضوابط آیین‌نامه:

برای مقطع کاردانی و کارشناسی: گذراندن حداقل 12 واحد درسی اصلی، دارا بودن معدل کل بالاتر از 12 از 20 یا معادل آن در مقطع فعلی، دارا بودن پیش دانشگاهی مورد تایید وزارت آموزش و پرورش ایران، معتبر بودن دانشگاه مبدا از نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

برای مقطع کارشناسی ارشد: گذراندن حداقل 6 واحد درسی اصلی، دارا بودن معدل کل بالاتر از 14 از 20 یا معادل آن، دارا بودن مدرک کارشناسی مورد تایید، معتبر بودن دانشگاه مبدا از نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

برای مقطع دکتری: اشتغال به تحصیل و حضور حداقل دو نیمسال تحصیلی در خارج از کشور، دارا بودن مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد مورد تایید، معتبر بودن دانشگاه مبدا از نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دارا بودن گزارش پیشرفت تحصیلی و یا کارنامه تحصیلی که به تایید سفارت ایران در کشور محل تحصیل رسیده باشد، دریافت پذیرش از یکی از دانشگاههای داخل (برای انتقال) که رشته دانشجو در مقطع دکتری در آن دانشگاه دائر باشد.