صادرات غیرنفتی لرستان 14 درصد افزایش یافت

حجت الله بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر در این رابطه اظهار داشت: از ابتدای سالجاری تا کنون علیرغم وجود تحریمها و مشکلات موجود صادرات غیرنفتی لرستان رشد مطلوبی داشته است.

وی همچنین با اشاره به افزایش ارزش صادرات غیر نفتی استان لرستان نیز بیان داشت: از ابتدای سالجاری تاکنون صادرات غیرنفتی لرستان به لحاظ ارزشی 20 درصد رشد داشته است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان با اشاره به کشورهایی که کالاهای لرستان به آنها صادر می شود، گفت: ترکیه، یونان، افغانستان، ونزوئلا، عراق و چین از جمله این کشورها است.

بیرانوند تصریح کرد: تاجیکستان، سومالی، اوگاندا، رومانی، سوریه، ارمنستان، پرتغال، فرانسه، کانادا و هند از دیگر کشورهایی است که کالاهای غیرنفتی لرستان به آنها صادر می شود.

وی یادآور شد: در حال حاضر بیشترین صادرات غیرنفتی استان لرستان به سه کشور عراق، ترکیه و افغانستان صورت می گیرد.