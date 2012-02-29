اعتراف روباه پیر به آزار و اذیت 11 دختر بچه

به گزارش خبرنگار مهر، راز این جنایت سیاه 26 بهمن امسال همزمان با شکایت پدرو مادر نیلوفر کوچولو در کلانتری 20 مشهد فاش شد. آنها در شکایت خود گفتند: امروز مردی دخترمان را در خیابان ربوده و او را در بیابان های اطراف شهر مورد آزار و اذیت قرار داده است.

پس از این شکایت پرونده با دستور قاضی کاظمی برای رسیدگی در اختیار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت. ماموران در نخستین گام به تحقیق از نیلوفر کوچولو پرداختند.

دخترک که دچار وحشت شده بود گفت: ظهر امروز بعد از تعطیل شدن مدرسه راهی خانه مان شدم. در یک کوچه خلوت خودروی پیکانی کنارم توقف کرد و راننده آدرسی را پرسید. چند بار مسیر را به او نشان دادم اما مرد راننده متوجه نشد و خواست سوار ماشین شوم و او را راهنمایی کنم. وقتی سوار شدم او به سرعت از محل دور شد و به سمت بیابان های حاشیه شهر گریخت. مرد شیطان صفت با تهدید مرا مورد آزار و اذیت قرار داد و در نزدیکی مدرسه مان رها کرد.

کارآگاهان پلیس آگاهی با کمک نیلوفر مشخصات مرد تبهکار و خودروی او را به دست آورده و به بررسی نامحسوس در اطراف مدارس دخترانه پرداختند. پس از دو هفته تعقیب و مراقبت سرانجام تیم جنایی ردپای مرد 63 ساله ای به نام اسماعیل را در این ماجرا کشف کرده و او را در عملیاتی غافلگیرانه در حاشیه شهر شناسایی و دستگیر کردند.

متهم پس از انتقال به اداره آگاهی منکر هرگونه جرمی شد . در ادامه با دستور قاضی پرونده متهم با نیلوفر کوچولو روبه رو شد که دخترک با مشاهده مرد شیطان صفت از شدت ترس شروع به گریه کرد.

در حالی که متهم دربازجوییها به ربودن و آزار و اذیت دخترک اعتراف کرده است ، تیم جنایی در جریان بررسیهای تخصصی خود ردپای روباه پیر را در چند پرونده کودک ربائی دیگر در شهر مشهد کشف کردند.

در شکایت های مشابه دختربچه ها مدعی شده بودند که دو انگشت مرد شیطان صفت کوتاه تر از حد معمول بود. با دستگیری اسماعیل نیز مشخص شد دو انگشت دست راست او کوتاهتر از حد معمول است.

در ادامه بازجوییها از متهم در شعبه 621 مجتمع قضائی کامیاب او به آزار و اذیت 11 دختر بچه اعتراف کرد و گفت: با پرسه زدن در اطراف مدارس دخترانه طعمه های خود را شناسایی کرده و آنها را به بهانه های مختلف سوار ماشین خود می کردم. اگر در طول مسیر دختر بچه شروع به داد و فریاد می کرد او را تهدید می کردم که در یک قفس پر از سگ رهایش می کنم تا طعمه سگهای گرسنه شود.

هم اکنون تحقیقات از متهم در اداره مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی ادامه دارد. پلیس از والدین دختر بچه هایی که از سوی روباه پیر مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند خواست برای طرح شکایت به اداره آگاهی مراجعه کنند.