مسابقه سفره های هفت سین در تهران برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی آدینه افزود: بانوان هنرمند در آستانه بهار می توانند سفره های هفت سین خود را در مسابقه ای که 21 اسفندماه برگزار می شود، شرکت دهند.

وی بیان کرد: این مسابقه با حفظ آیین و سنتهای ایرانی و بهره مندی از هنر بانوان در سفره آرایی برگزار خواهد شد.

این مسئول افزود: علاقه مندان باید یک روز قبل از برگزاری جشنواره آثار خود را به مرکز آموزش و مشاوره گل و گیاه منطقه به آدرس بزرگراه شهید ستاری شمال، بلوار شهید خلیل آبادی، بوستان کاج تحویل دهند.

رضایت بیش از 70 درصد مردم از نمایشگاههای بهاره

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با بیان اینکه یک گروه علمی متشکل از استادان دانشگاهها نظر سنجیهایی را انجام داده اند، گفت: بر اساس این نظر سنجیهای انجام شده بیش از 70 درصد مردم از برگزاری نمایشگاه فروش بهاره رضایت دارند.

یدالله صادقی افزود: بیش از 80 درصد مردم خواستار برگزاری نمایشگاهها هستند.

وی بیان داشت: افزایش کانالهای توزیع کالا در زمان اوج تقاضا موجب رضایتمندی شهروندان شده و سبب می شود حقوق مصرف کننده تضییع نشود.

صادقی ادامه داد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف در نمایشگاهها، مراتب را به شماره 124 گزارش کنند.

گفتنی است نمایشگاه فروش بهاره در اردوگاه شهید باهنر، بوستان ارم، بوستان ولایت، خاوران، ورزشگاه تختی، حکیمیه و مصلی تهران برگزار و تا 20 اسفندماه ادامه دارد.

گاز شهرهای بومهن و رودهن به طور موقت قطع می شود

گاز شهرهای بومهن و رودهن روز چهارشنبه 10 اسفندماه به دلیل تعمیرات بر روی شبکه گازرسانی از ساعت هشت صبح تا 16 به مدت هشت ساعت قطع خواهد بود.

قطعی گاز درمحدوده شهر رودهن خیابان شریعتی انتهای مارال، شهرک نور، خیابان امامت و در شهرستان بومهن بلوار چمران است.

شرکت گاز از مشترکان خواست به منظور رعایت کامل مسایل ایمنی در زمان وصل گاز حتما در محل سکونت حضور داشته باشند.

همچنین در صورت نیاز، مشترکان محدوده های ذکر شده می توانند با شماره تلفنهای 194 مرکز امداد گازرسانی تهران و 81972255 روابط عمومی شرکت گاز استان تهران تماس بگیرند.