قدرت طلبان، جاهلانه بر شما تاختند و شما را با نداشته های خود نواختند

به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل این نامه به شرح ذیل است:



بسمه تعالی

حضور محترم حضرت آیت ا... مهدوی کنی

پیر بسیجی بصیر در صحنه



سلام علیکم

سخت ترین بخش این نامه پیدا کردن عنوانی در خورحضور مجاهدانه شما در عرصه دفاع از نظام جمهوری اسلامی در دهه سوم انقلاب اسلامی ایران و در دهه هشتم عمر پر برکت شماست.



سالها تلاش خستگی ناپذیر بدون انحراف از خط اصلی انقلاب و تداوم این مسیر تا به امروز ریشه در بصیرت و مبانی پولادین شما در اعتقاد به جمهوری اسلامی دارد.



در روزهای فتنه که شناختن حق از باطل ممکن نیست مگر با چراغ بصیرت، در زمانه ای که سکوت و مواضع دو پهلوی برخی سابقا انقلابیون پشیمان، باعث ابهام و سر درگمی دوستان انقلاب شده بود، حضرتعالی با شجاعت به صحنه آمدید، بزرگوارانه صریح، شفاف و روشن موضع گرفتید و از هزینه شدن برای انقلاب و خدا نهراسیدید. مجاهدتی که این روزها نادر و کمیاب است و اجر آن را فقط خدا قادر است به شما عطا کند.



در روزهایی که به امر مقتدایمان وحدت راهکار غلبه بر دشمنان قسم خورده نظام بود، بزرگوارانه به صحنه آمدید و ایثارگرانه آبروی خود را خرج اعتلای انقلاب کردید تا مبادا امر مولایمان بر زمین بماند.



مجاهدت شما در عرصه انتخابات، فارغ از نتایج آن، تجدید کننده خاطرات شیرین حضور روحانیت مبارز در آستانه انقلاب بود و حلاوت حضور موثر انقلابی ، شجاعانه و عاقلانه و وحدت بخش شما کام جوانانی که آن دوره را درک نکرده بودند، شیرین کرد.



شنیده ایم که در دهه ی اول انقلاب دشواری ها در صحنه انقلاب غلبه داشت ولی صحنه آرایی نیروهای انقلاب و ضد انقلاب از امروز روشن تر بود و می دانیم که در صحنه پیچیده امروز با داعیه های قریب به هم تمیز دادن خوب و خوب تر و بد و بدتر و یافتن مصادیق بر اساس معیار ها و شاخصه بسیار دشوار تر از گذشته شده در این صحنه عمار است که می تواند علم وحدت دست گیر و از شکاف میان دلسوزان اسلام جلوگیری کند. اهداف دشمن را بشناسد و برای روشنگری و بصیرت بخشی به صحنه بیاید.



* استاد فرزانه، بسیجی با بصیرت



شما به ما آموختی که چگونه ولایتمدار و ولایت پذیر باشیم ولی از مقتدایمان هزینه نکنیم. شما به ما آموختید که خود را فدای رهبرمان کنیم نه اینکه ایشان را سپر بلای خودمان قرار دهیم.



آموختید که هم می توان مشی جذب حداکثری و سعی افزودن به اهالی انقلاب داشت و هم می توان بر اصل وحدت همه نیروهای خالص انقلاب پافشرد.



شما به ما آموختید که چگونه در صحنه عمل با فتنه مبارزه کنیم و در مقابل انحراف سکوت نکنیم در عین حال خود را محور حق ندانیم و دیگران را باطل مطلق.



شما به ما آموختید که در میدان سیاست ورزی مومنانه برای دستیابی به اهداف کوچک دنیوی نباید ذخایر معنوی و آخرت خود را هزینه کنیم که این کار فرصت طلبانی است که مناصب بی ارزش دنیا را هدف گرفته اند وبرای رسیدن به این هدف نامقدس از هر وسیله ای استفاده می کنند.



* ای پدر پیر ما



دلهایمان به درد آمده از مظلومیت شما در مقال هتاکی ها و تهمت ها و دروغ پردازی ها. ولی از شما آموختیم صبوری را، سعه صدر را رفتار کریمانه را و سکوت در قبال تخریب ها که مگر جز این است که این دنیا را محل ابتلا و محنت آفریده اند.



دیدم آنهایی که در بازار گرم رقابت خود ساخته برای رسیدن به قدرت، حضور عالمانه شما را برنتافته و با منافع خود در تضاد دیدند و جاهلانه بر شما تاختند و شما را با نداشته های خود نواختند، چکونه حسرت یک حرف تند، حتی یک دفاع ساده که حق مسلم شما بود بر دلشان ماند و باز هم و بازهم آنها را به وحدت خواندید.



* عمار دوران، حضرت آیت ا... مهدوی



برای سلامتی وجودتان دعا می کنیم و از خدا می خواهیم عزت شما را مستدام کند. برای دشمنان شما از خدا هدایت طلب می کنیم و از شما خاضعانه می خواهیم که فرزندانتان را دعا کنید و می دانیم کرامت طبع شما چنان است که برای مخالفین خود که از سر جهل بر علیه شما موضع گرفتند نیز دعا می فرمایید.



نسل جوان امروز در این تجربه جدید با معدنی از حلم، صبر و اقدام انقلابی به هنگام آشنا شد که بر خود وظیفه می داند همچنان از آموزه هایش باز بیاموزد و این اندیشه و افکار را که نیاز نسل امروز است، بیش از پیش نشر دهد.



کانون جوانان و دانشجویان جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی شاخه دانشجوایان و جوانان جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی

10 اسفند 1390