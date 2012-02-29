به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه 708 شورای عالی انقلاب فرهنگی شب گذشته به ریاست دکتر احمدی‌نژاد برگزار شد.

محمدرضا مخبر دزفولی در خصوص مصوبات جلسه امشب شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: اولین مصوبه جلسه امشب، تصویب تاسیس صندوق مشارکت در توسعه فرهنگ قرآنی بود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه نیاز بود تا فعالیت‌های قرآنی کشور مورد حمایت قرار گیرد، افزود: با تاسیس این صندوق پشتیبانی‌های مادی و معنوی برای فعالیت‌های قرآنی کشور منسجم شده و مورد حمایت هدفمند برای توسعه منشور توسعه فعالیت‌های قرآنی در کشور خواهد شد.

وی ادامه داد: کارشناسی‌های لازم برای تاسیس این صندوق در شورای توسعه فرهنگ قرآنی شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت گرفته بود و مسیر اجرایی شدن آن با مصوبه امشب شورای عالی انقلاب فرهنگی هموار شد.

تصویب ماده واحده برای تقویت کرسی‌های آزاداندیشی

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در ادامه با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته در سال گذشته و امسال در نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها برای توسعه کرسی‌های آزاداندیشی، گفت: ماده واحده‌ای برای تقویت این کرسی‌ها پیشنهاد شده بود که به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید.

به گفته مخبر دزفولی، مقرر شد نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها تا قبل از پایان سال گزارشی از برگزاری کرسی‌های موفق در دانشگاه‌ها را به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کند.

عضو پیوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران، ادامه داد: با بررسی و رفع آسیب‌های احتمالی جهت رفع موانع برای تسهیل در برگزاری بهتر کرسی‌های آزاداندیشی، ترویج فکر و نوآوری در کشور در سطوح مختلف به ‌ویژه در میان نخبگان کشور با تمهیدات و قاعده‌هایی شورای عالی انقلاب فرهنگی طراحی خواهد کرد این مسیر هموارتر شود.

آغاز تصویب سند مهندسی فرهنگی

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه از ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب سند مهندسی فرهنگی کشور در جلسه امشب خبر داد.

مخبر دزفولی، اظهار داشت: این سند مشتمل بر 9 فصل بوده که عناوین فصول آن شامل کلیات و مبانی نظری و فکری، چشم‌اندازهای فرهنگی، راهبردها و سیاست‌های کلان حوزه‌های فرهنگی، اقدامات و راهبردهای ملی متناظر با راهبردهای کلان، اولویت‌های ملی در عرصه فرهنگی، تقسیم کار ملی و نگاشت نهادی هستند.

وی با بیان اینکه تصویب سند مهندسی فرهنگی گام بزرگی در راستای هم‌افزایی همگرا کردن فعالیت‌های کلان فرهنگی کشور است، تاکید کرد: امیدواریم با تصویب این سند از موازی‌کاری‌ها و انجام کارهای تکراری در کارهای فرهنگی جلوگیری شود.

تصویب سیاست کلان درخصوص تحولات جمعیتی کشور

به گفته عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ذیل این سند یک بخش موثر در زمینه خانواده، خانواده‌محور بودن در جمهوری اسلامی ایران و همچنین تحولات جمعیتی کشور وجود دارد که شب گذشته یک سیاست کلان در خصوص تحولات جمعیتی که مبتنی بر تحلیل‌های صورت گرفته در جلسات گذشته پیرامون آسیب‌شناسی جمعیت صورت گرفته بود به تصویب رسید.

مخبر دزفولی گفت: عنوان این سیاست راهبردی "جلوگیری از کاهش نرخ باروری در کل جمعیت کشور و ارتقای رشد باروری متناسب با آموزه‌های اسلامی و اقتضائات راهبردی کشور و مطالعات جمعیت‌شناختی و آمایش و پایش مستمر جمعیتی کشور" است.

وی اضافه کرد: امروز در کشور دچار یک شیب نزولی در زمینه جمعیت هستیم و نرخ رشد جمعیت در کشور ما از حد متوسط که تعادل جمعیتی را محفوظ می‌کند کمتر شده است که این روند نزولی می‌تواند آسیب‌های گوناگونی را برای جمعیت آینده کشور ما داشته باشد.