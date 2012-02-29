کمک 42 میلیون دلاری نروژ به تشکیلات خودگردان فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، وزارت خارجه نروژ در بیانیه ای اعلام کرد که این کشور به عنوان نخستین کمک کننده به تشکیلات خودگردان فلسطین در سال 2012 مبلغ 42 میلیون دلار آمریکا به فلسطین کمک می کند.

در این بیانیه آمده است: این کمک مالی با هدف حمایت از طرح های تشکیلات خودگردان فلسطین در راستای توسعه و خدمات رسانی در زمینه های آموزشی و بهداشت صورت می گیرد.

خاطرنشان می شود "یوناس گار استوره" وزیر خارجه نروژ در حال حاضر در رام الله حضور دارد. کمک مالی نروژ به تشکیلات خودگردان فلسطین پس از دیدار "یوناس گار استوره" با "سلام فیاض" نخست وزیر دولت انتصابی ابومازن اعلام شد.