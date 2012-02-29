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۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۰۲

اسدالهی در گفتگو با مهر:

روحانیون پیشگامان مشارکت حداکثری در انتخابات هستند

روحانیون پیشگامان مشارکت حداکثری در انتخابات هستند

بیرجند - خبرگزاری مهر: رئیس حوزه علمیه شهید بهشتی خراسان جنوبی گفت: روحانیون و طلاب پیشگامان مشارکت حداکثری در انتخابات 12 اسفند ماه هستند.

حجت الاسلام مهدی اسدالهی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: روحانیت و طلاب در طول تاریخ با حضور همیشه در صحنه و حمایت از مردم مظلوم حماسه های زیادی را خلق کرده اند.

وی افزود: بصیرت مهم ترین خصلت یک روحانی و طلبه است بر همین اساس انتخاب شخص اصلح و حضور گسترده در انتخابات مهم ترین وظیفه روحانیت به عنوان عالمان دین در جامعه است.

رئیس حوزه علمیه دانشجویی شهید بهشتی خراسان جنوبی تصریح کرد: دشمنان با انواع روش ها به دنبال مشروعیت زدایی از نظام و انقلاب هستند تا به این ترتیب با خلق افغانستان و عراق دیگری بتوانند نیاز مبرم خود را به انرژی پاسخ بدهند و با توجه به تحریم نفتی ایران علیه برخی از کشورهای اروپایی  زخم ابرقدرت ها عمیق تر شده است و ملت ایران باید قبل و بعد از انتخابات با دقت مراقب توطئه های دشمنان باشند و با حضور دشمن شکنانه خود در انتخابات سیلی محکمی بر دهان استکبار بزنند.

حجت الاسلام اسدالهی ادامه داد: روحانیت به عنوان لباس دینی نظام باید با تبیین ویژگی های شخص اصلح در این روزهای باقی مانده تا انتخابات در شکل گیری مجلسی پویا، متدین و متعهد در جامعه نقش اساسی و مهمی را ایفا کنند.

وی یادآورشد: همه ما باحضور گسترده در انتخابات 12 اسفند ماه همانند سال های گذشته بهاری با شکوه را در دل سرد زمستان خلق خواهیم کرد و به مردم کشورهای اسلامی نشان خواهیم داد با همدلی سرمای سرد زمستان را می توان به بهاری دل نشین و زیبا تبدیل کرد. 

کد مطلب 1546815

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