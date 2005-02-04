فرهنگ شريف: بايد با نسل بعد از خود ارتباط برقرار كنيم

"فرهنگ شريف" نوازنده تار و سرپرست گروه فرهنگ در گفت وگو با خبرنگار موسيقي "مهر" گفت: جشنواره هر سال فرم خاص خودش را دارد و البته امسال سه روز به مناسبت ايام محرم از روزهاي جشنواره كاسته شد. ولي معتقدم هميشه بايد سعي شود. هر سال برنامه با امكانات بهتري اجرا شود.

وي افزود: البته تنظيم چنين برنامه اي مشكل است، ولي در هر حال بايد سعي شود هر سال شونده بيشتري به سالن بيايند و تعداد بيشتر از جوانها بيايند و كار زنده را از نزديك ببيند.

وي گفت: ما هم نظرمان اين است كه با نسل بعد از خودمان ارتباط برقرار كنيم. چون موسيقي ما موسيقي سنتي است يعني همان روش سينه به سينه، لذا جذابيت ها و حال و هواي كار بايستي در ساز سنتي ما باشد.

وي همچنين در ارتباط با تفاوت برنامه در دو شب اجرا گفت: به علت اينكه بديهه نوازي مي كنم، حتي دوست ندارم اعلام كنم كه در چه دانشگاهي ساز مي زنم كه در حال و هواي آن دستگاه قرار بگيرم و دوست ندارم قراردادي بساز بزنم.

وي افزود: هميشه آخرين لحظه تصميم مي گيرم كه چي بزنم و با همان ملودي لول سعي مي كنم آن فضا را ايجاد كنم و كساني كه حضور دارند خيلي انگيزه بخش هستند كه يا اهل هنر و يا بيشتر كسانيكه هنرجويان هستند ببينند و بهتر حس كنند نوانس موجود را و همانطور كه مي دانيد سازهاي اصيل توانايي زيادي مي خواهد و هنر جو تمرين زيادي بايد بكند و مثلا همين تار كه اصيل ترين ساز است. پس هنرجو بايد واقعا استعداد ذاتي داشته باشد و از تمرين دور نباشد.

وي گفت: توصيه من به هنرجويان اين است كه قطعاتي را كه مي زنند ضبط كنند و گوش كنند و مضرابها را خيلي شفاف و زيبا و صاف بشوند و در نيتجه اين حس بودجه بياد كه ساز خوب بزنند.

وي همچنين افزود: كاري كه اكنون در دست دارم كاستي به نامه زمرد است كه تا عيد امسال به بازار مي آيد و با ديگر كارهاي بنده كمي متفاوت است.