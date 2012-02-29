چهار هزار نفر کار برگزاری انتخابات را در حوزه جنوبی ایلام بر عهده دارند

بهزاد علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در بین افراد در حوزه جنوبی استان ایلام شامل کارکنان، اقشار عادی، معتمدین و..هستند که کار برگزاری انتخابات را بر عهده دارند.

وی بیان داشت: در حوزه انتخابیه جنوب استان ایلام 169 صندوق ثابت و سیار در نقاط مختلف برای جمع آوری مردم در نظر گرفته شده است.

علیزاده عنوان کرد: در حوزه انتخابیه جنوب استان ایلام با مرکزیت شهرستان دهلران، شرایط لازم برای برگزاری انتخابات به خوبی اندیشیده است.

این مسئول تصریح کرد:مردم استان ایلام در روز جمعه مانند انتخابات گذشته حضور حداکثری خواهند داشت.