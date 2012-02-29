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۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۴۰

قادری خبر داد:

هفت هزار کیلومتر برف روبی در جاده های کردستان انجام شد

هفت هزار کیلومتر برف روبی در جاده های کردستان انجام شد

سنندج - خبرگزاری مهر: مدیرکل راه و ترابری کردستان از انجام هفت هزار کیلومتر برف روبی در جاده های این استان طی سه ماه اخیر خبر داد.

عطاالله قادری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات راه و ترابری در راستای خدمت رسانی به مردم در زمان بارش برف و مسدود شدن راه های استان کردستان اظهار داشت: از زمان آغاز بارش‌ در استان کردستان در هفت هزار و 542 کیلومتر از محورهای اصلی،‌ فرعی و روستایی استان عملیات برفروبی انجام شده است.

وی گفت: سال جاری به لحاظ شرایط جوی یکی از سال‌ های پربارش در استان کردستان بود و بارش ‌‌های متناوب در 10 شهرستان استان به طور میانگین از حداقل 15 سانتیمتر تا 35 سانتیمتر در شهرها و در ارتفاعات بین دو تا پنج متر تمامی محورهای استان را در برگرفته است.

مدیرکل راه و ترابری استان کردستان با اشاره به اینکه بارش برف در بعضی مناطق یادآور بارش برف در سنوات گذشته و سال‌های قبل از انقلاب بود، ادامه داد: با همت و تلاش عوامل راهداری در زمان مناسب نسبت به انجام عملیات برف روبی اقدام و در اسرع وقت تمامی راه‌‌ های اصلی و فرعی استان پاکسازی شد و هیچ گونه مسدود شدن راه های استان را نداشتیم.

قادری با اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستای برف روبی در جاده های استان کردستان افزود: در مجموع در هزار و 164 محور برف گیر استان کردستان اعم از محورهای بین ‌شهری و روستایی هفت هزار و 542 کیلومتر از این محورها در چندین نوبت و از آغاز بارش‌ ها عملیات برفروبی و بازگشایی راه‌ها توسط 77 اکیپ با بیش از 400 دستگاه انواع ماشین ‌آلات و همچنین توسط 600 نفر پرسنل انجام شده است.

وی در پایان به عملیات برف روبی در تمامی جاده های روستایی در استان کردستان خبر داد و یادآور شد: با توجه به وجود هزار و 749 روستا در استان کردستان عملیات برف روبی بر اساس برنامه زمانبندی در کوتاهترین زمان ممکن انجام و مردم با مشکلات کمتری برای تردد مواجه شدند.

کد مطلب 1546822

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