هفت هزار کیلومتر برف روبی در جاده های کردستان انجام شد

عطاالله قادری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات راه و ترابری در راستای خدمت رسانی به مردم در زمان بارش برف و مسدود شدن راه های استان کردستان اظهار داشت: از زمان آغاز بارش‌ در استان کردستان در هفت هزار و 542 کیلومتر از محورهای اصلی،‌ فرعی و روستایی استان عملیات برفروبی انجام شده است.

وی گفت: سال جاری به لحاظ شرایط جوی یکی از سال‌ های پربارش در استان کردستان بود و بارش ‌‌های متناوب در 10 شهرستان استان به طور میانگین از حداقل 15 سانتیمتر تا 35 سانتیمتر در شهرها و در ارتفاعات بین دو تا پنج متر تمامی محورهای استان را در برگرفته است.

مدیرکل راه و ترابری استان کردستان با اشاره به اینکه بارش برف در بعضی مناطق یادآور بارش برف در سنوات گذشته و سال‌های قبل از انقلاب بود، ادامه داد: با همت و تلاش عوامل راهداری در زمان مناسب نسبت به انجام عملیات برف روبی اقدام و در اسرع وقت تمامی راه‌‌ های اصلی و فرعی استان پاکسازی شد و هیچ گونه مسدود شدن راه های استان را نداشتیم.

قادری با اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستای برف روبی در جاده های استان کردستان افزود: در مجموع در هزار و 164 محور برف گیر استان کردستان اعم از محورهای بین ‌شهری و روستایی هفت هزار و 542 کیلومتر از این محورها در چندین نوبت و از آغاز بارش‌ ها عملیات برفروبی و بازگشایی راه‌ها توسط 77 اکیپ با بیش از 400 دستگاه انواع ماشین ‌آلات و همچنین توسط 600 نفر پرسنل انجام شده است.

وی در پایان به عملیات برف روبی در تمامی جاده های روستایی در استان کردستان خبر داد و یادآور شد: با توجه به وجود هزار و 749 روستا در استان کردستان عملیات برف روبی بر اساس برنامه زمانبندی در کوتاهترین زمان ممکن انجام و مردم با مشکلات کمتری برای تردد مواجه شدند.