انتخابات بهترین فرصت برای تصمیم گیری مردم برای آینده کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله میرزایی اصل شامگاه سه شنبه در همایش تجلیل از مددکاران ترویجی شهرستان سنندج که در مرکز تربیت معلم شهید مدرس برگزار شد، اظهار داشت: انتخابات بهترین فرصت در راستای جلب مشارکت عمومی و دخالت دادن مردم در تصمیم گیری ها برای آینده کشور است.

وی با بیان اینکه انقلاب و نظام ایران برآمده از خواست و اراده مردم است و به تبع آن ملت در عرصه های مختلفی چون انتخابات با اتخاذ تصمیمات درست می توانند آینده مملکت را با دستان خود رقم بزنند، بیان کرد: دست اندرکاران نظام نیز در برابر توده مردم وظایفی برعهده دارند که باید در راستای عمل به این وظایف از تمامی ظرفیت های موجود بهره برداری کنند.

فرماندار شهرستان سنندج ضمن تبیین واژه دموکراسی و حکومت مردم بر مردم در سطح جهان این نکته مهم را یادآور شد که باید مابین دموکراسی که کشورهای غربی از آن سخن به میان می آورند و دموکراسی در کشورهای اسلامی و به خصوص جمهوری اسلامی ایران تفاوت قایل شد، بیان کرد: ملت ایران دارای اعتقادات ملی و مذهبی راسخی است که این اعتقادات بر باورهای اجتماعی آنان نیز تاثیر گذار است.

میرزایی اصل در ادامه با پرداختن مجدد به بحث انتخابات یکی از افتخارات کم نظیر مردم ایران در سطح بین المللی را برگزاری 29 انتخابات در طول 30 سال پس از پیروزی انقلاب بیان کرد و گفت : انتخابات نمونه بارز و تایید این واقعیت است که رای مردم در نظام اسلامی ایران ارزشمند و به معنای واقعی سرنوشت ساز است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع لزوم رعایت ارزش ها و اخلاق انتخاباتی از سوی کاندیداهای مجلس شورای اسلامی اشاره و افزود: کسی که در ابتدایی ترین مراحل جلب نظر و آرای مردم اخلاق انتخاباتی را رعایت نکند شایستگی ورود به مجلس که جایگاه قانونگذاری است را ندارد و مردم نیز بیش از هرکسی آگاه به این مسایل هستند و به طور قطع حرکات قانون شکنانه را از هیچ کس و در هیچ جایگاهی بر نمی تابند و آنها را در ملاک های انتخاب خود تاثیر می دهند.

فرماندار شهرستان سنندج همچنین عرصه انتخابات را برای نظام و دشمنان توام با فرصت و تهدید دانست و گفت : انتخابات برای ما فرصت است چرا که با حضور پرشور در آن ضمن اعلام موضع در حمایت از نظام، پایه های انقلاب را در سطح داخل و بین الملل محکم می کنیم و از سوی دیگر این عرصه تهدید است به این دلیل که دشمنان فرصت می یابند در بین افراد جامعه شکاف ایجاد کرده و به زعم خود آنان را از انقلاب مایوس کنند بنابراین باید در این مقطع و عرصه حساس بسیار محتاط بود.