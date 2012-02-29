"ژانگ جیلونگ" خواستار حمایت از بانوان محجبه در فوتبال شد

به گزارش خبرگزاری مهر، "اتحادیه بین المللی فوتبال" قرار است در تاریخ سوم مارس (13 اسفند) در خصوص بازی بانوان با پوشش اسلامی تشکیل جلسه دهد و "ژانگ جیلونگ" نامه ای به بلاتر نوشته و طی آن درخواست کرده که از این پرونده حمایت کند.

جیلونگ در نامه خود نوشت: "هدف ما این است که فوتبال در دسترس همه در دنیا قرار بگیرد و من از شما می خواهم که از این مورد صحیح پشتیبانی کنید."

سرپرست اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا همچنین متذکر شد که کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا در خصوص مسئله حجاب بانوان آسیایی نگرانی هایی دارد.

"در نشستی که ماه نوامبر برگزار شد، کمیته بانوان کنفدراسیون فوتبال آسیا نگرانی های خود را در خصوص مسئله حجاب مطرح کرد و متعاقبا کارگاهی تحت نظارت شاهزاده علی بن الحسین، نایب رئیس فیفا، برگزار شد که طی آن در خصوص این مشکل بین المللی بحث و تبادل نظر شد."