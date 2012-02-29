یونان تسلیم آلمان و فرانسه شد/ تصویب دور جدید طرح ریاضت اقتصادی

پارلمان یونان شب گذشته دور جدیدی از طرح های ریاضت اقتصادی را در راستای تلاشها برای دریافت کمکهای بین المللی به منظور جلوگیری از ورشکستگی در ماه مارس تصویب کرد و موافقت خود را با کاهش حقوق افراد بازنشسته اعلام کرد.

احزاب مخالف یونان حمایت خود را از طرح دولت موقت "لوکاس پاپادموس" اعلام کرده و این لایحه با 202 رای موافق در برابر 80 رای مخالف تصویب شد.

این طرح پس از موافقت پارلمان آلمان با اعطای دومین بسته وامی به میزان 130 میلیارد یورو (173 میلیارد دلار) به یونان در روز دوشنبه و در پی هشدار "آنجلا مرکل" صدراعظم آلمان به قانونگذاران در این باره که رها کردن یونان به حال ورشکستگی "غیر مسئولانه" است، تصویب شد.

با وجود تلاش سران اتحادیه اروپا برای کمک به یونان و جلوگیری از سرایت بحران این کشور به دیگر مناطق این اتحادیه، کارشناسان بخت اندکی را برای موفقیت آمیز بودن طرحهای ارائه شده متصور هستند.

بدلیل بدهی های سنگین دولت یونان و اوضاع نابسامان اقتصادی در این کشور، ارائه بسته جدید مالی منطقه یورو به ارزش 170 میلیارد دلار برای کمک به دولت یونان از اکتبر سال گذشته تاکنون به تعویق افتاده است.

"کریستین نویر" رئیس بانک مرکزی فرانسه نیز در گفتگو با شبکه خبری "یورو1" خواستار حمایت یونانی ها از تصویب این لایحه، ایجاد دور جدیدی از اصلاحات در این کشور و تلاش برای خروج این کشور از بحران بدهی شد.

دور جدیدی از اصلاحات اقتصادی درحالی تصویب شد که رهبران اتحادیه اروپا اواخر هفته جاری در بروکسل گردهم می آیند و در خصوص اجرای سه پیش شرط برای پرداخت کمک مالی اروپا به یونان گفتگو می کنند.

درصورتی که یونان این لایحه را تصویب نمی کرد، اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول در هفته های آتی کمکهای بیشتر چند میلیارد یورویی خود را به آتن متوقف می کردند.

در این صورت یونان در ماه مارس با یک ورشکستگی مواجه شده و بحران بدهی را به دیگر کشورهای منطقه یورو منتقل می کرد و بدین ترتیب رکود اقتصادی اروپا و آمریکا را در برمی گرفت.

این طرح درحالی تصویب شد که مقامات یونانی با فشارهای داخلی و گسترش موج تظاهرات ضد دولتی و فراخوان اتحادیه های کارگری برای اعتصاب در این کشور مواجه هستند.

همچنین روز گذشته پیش از تصویب این طرح پلیس و آتش نشان ها تظاهرات ضد دولتی برگزار کرده و پزشکان نیز از اعتصاب 24 ساعته در سراسر این کشور در روز چهارشنبه خبر دادند.

با توجه به برگزاری تظاهرات گسترده ضد دولتی و فشار کشورهای اروپایی همچون فرانسه و آلمان برای افزایش طرح های ریاضت اقتصادی می توان گفت که یونان هم اکنون در یک وضعیت قرمز قرار گرفته و گذر از این مرحله و فائق آمدن بر مشکلات بسیار دشوار است.

برآوردهای اولیه نیز نشان می دهد که یونان برای خروج از بحران اقتصادی نیازمند کمک 350 میلیارد یورویی است اما رهبران اروپای واحد تاکنون یک سوم از این مبلغ را تهیه کرده اند.

البته در این میان اختلافات زیادی میان اتحادیه اروپا و برخی از کشورهای این اتحادیه از جمله مجارستان وجود دارد زیرا فرانسه و آلمان خواستار همراهی تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا در طرح اصلاحات اقتصادی اروپا هستند اما مجارستان موافقت خود را با اصلاحات مالی منطقه یورو اعلام نکرده است.

از آنجا که مجارستان عضو منطقه یورو نیست خود را ملزم به موافقت با طرح اصلاحات مالی مورد توافق 17 منطقه یورو نمی بیند.

تحلیلگران بر این باورند که هم اکنون اتحادیه اروپا با بدترین بحران اقتصادی مواجه است و این بحران گریبانگیر کشورهای عضو یا غیر عضو منطقه یورو است.