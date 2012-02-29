تصاویر نامشخص در سئوالات مرمت کنکور ارشد/ پاسخ سازمان سنجش

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان رشته مرمت و احیاء بناها و بافت های تاریخی (کد 1353) پس از پایان آزمون کارشناسی ارشد سال 91، اعتراض خود را به صورت پیام هایی در فضای مجازی اینترنت دنبال کردند.

این داوطلبان تاکید داشتند که برای رشته مرمت بناهای تاریخی، عکس ها و تصاویر به شکلی در دفترچه کنکور آمده که به هیچ عنوان مشخص نبوده است و همین مسئله امکان پاسخ دادن به آن سئوال را از داوطلبان سلب کرده است.

رشته مرمت و احیاء بناها و بافت های تاریخی دارای 120 سئوال بوده که مواد امتحانی زبان عمومی و تخصصی، فرهنگ و هنر ایران و جهان، مبانی نظری مرمت و آسیب شناسی و فن شناسی بناهای سنتی هر کدام دارای 30 سئوال بودند.

از تعداد 120 سئوال این رشته 23 سئوال مربوط به تصویر مکان تاریخی مورد پرسش بود که تصاویر اسکن شده از دفترچه کنکور کارشناسی ارشد سال 91 نشان می دهد از این تعداد تنها نیمی از تصاویر کیفیت قابل قبول برای درج در دفترچه را داشتند و نیمی دیگر کیفیت مناسبی برای تشخیص مکان مورد نظر ندارند.

به دنبال اعتراض داوطلبان این آزمون و با انتشار کلید اولیه سئوالات کنکور ارشد 91، تنها سئوال 55 که تصویر مربوط به آن کاملاً سیاه افتاده بود، از کلید حذف شد این در حالی است که داوطلبان به سئوالات بیشتری از این آزمون که مشکل مشابه سئوال 55 را دارند، معترض هستند.

دکتر حسین توکلی - مشاور عالی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در پاسخ به نحوه اعتراض داوطلبان به کلید اولیه آزمون کارشناسی ارشد گفت: این موضوع در سازمان سنجش پیگیری می شود.

وی اضافه کرد: کلید اولیه به منظور اطلاع رسانی به داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد 91 منتشر شده است و داوطلبان هر رشته می توانند با مراجعه به کلید در صورت اعتراض تا 15 اسفندماه اعتراضات خود را به صورت اینترنتی و بر اساس دستورالعمل اعلام شده، به سازمان سنجش ارائه کنند.